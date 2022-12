Żona zdradziła, jaki naprawdę jest Adam Małysz. W życiu byście nie podejrzewali go o coś takiego

Adam Małysz przez lata dał się poznać ze strony bardzo skromnego człowieka. Już w latach sportowej świetności z wywiadów na skoczniach wyłaniał się obraz osoby niezwykle stonowanej i zdystansowanej do otaczającego świata. Zarówno on, jak i jego żona, przez lata niechętnie opowiadali o prywatnych sprawach. Ich życie osobiste nie mogło być usłane różami, gdy sportowca długimi miesiącami brakowało w domu. Jednak przetrwali tę próbę i dzisiaj znacznie częściej zabierają głos na temat swojego związku i życia poza sportem. W jednym z wywiadów wybranka serca legendarnego skoczka narciarskiego zdradziła, jaki jest on naprawdę. Z jej słów wynika, że Małysz w wywiadach i Małysz w życiu to w zasadzie dwie różne osoby!

Piotr Żyła nie jest katolikiem! Ksiądz zabrał głos, wspomina to po latach

Izabela Małysz powiedziała, co urzekło ją w mężu

Izabela Małysz w rozmowie z magazynem "Gala" postanowiła przybliżyć czytelnikom osobę swojego męża. W szczerym wywiadzie zdradziła, co tak naprawdę urzekło ją w Adamie Małyszu, gdy oboje byli jeszcze młodzi. Okazało się, że choć na pierwszy rzut oka "Orzeł z Wisły" wydaje się osobą bardzo skromną i stonowaną, to w życiu prywatnym potrafi być bardzo zdecydowany. Obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego błyszczy również w domu poczuciem humoru, co znacznie pomaga przełamywać lody w prywatnych relacjach.

Kamil Stoch jednym zdjęciem rozczulił fanów. Wybrał się z żoną w wyjątkowe miejsce, wystarczyły dwa słowa

Tak Izabela Małysz mówi o swoim mężu

- Poczucie humoru. Pozornie Adam jest nieśmiałym chłopcem. W rzeczywistości jest twardym, zdecydowanym i przedsiębiorczym facetem. Od początku wiedziałam, że to taki typ, który się w życiu nie zgubi - skomplementowała we wspomnianym wywiadzie życiowego partnera Izabela Małysz. Po przeczytaniu takich słów sam Adam Małysz z pewnością mógł być bardzo dumny i uradowany tym, jak widzi go jedna z najważniejszych osób w jego życiu.