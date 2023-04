Zrobili karykaturę z Adama Małysza i to upublicznili. Nie uwierzysz, jak go nazwali

Adam Małysz od jakiegoś czasu pełni funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Choć ma mnóstwo obowiązków organizacyjnych, to nie zapomina o poczuciu humoru. Legendarny skoczek z Wisły chętnie udziela się w mediach społecznościowych i z dystansem podchodzi do otaczającej go rzeczywistości. Czasami nawet chętnie żartuje z siebie. Tak było w przypadku specjalnej karykatury, która wzorowana była właśnie na "Orle z Wisły". Małysz nie widzi problemu w komiksie ze swoim udziałem, nawet jeśli nosi on delikatnie prześmiewczy tytuł, nawiązujący do wyglądu mistrza skoków narciarskich. Fani byli zachwyceni, choć takiej nazwy raczej żaden z nich by nie wymyślił. A przynajmniej nie na poczekaniu bez chwili zastanowienia.

Karykatura Adama Małysza w internecie

W mediach społecznościowych po niedawnych konkursach skoków narciarskich w Planicy pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy pod adresem Słoweńca - Anże Laniska. Wszedł on bowiem na podium z podobizną Dawida Kubackiego, który musiał zrezygnować ze startów w końcówce sezonu z powodu choroby ukochanej żony. Gest ten bardzo spodobał się Adamowi Małyszowi. Stał się również przyczynkiem do powstania wspomnianego komiksu z karykaturą byłego skoczka. "Wspaniały gest Anże Laniska, który pokazał, jak wielkim jest sportowcem i wspaniałym człowiekiem" - mówi karykaturalna, kreskówkowa podobizna Małysza.

Tak nazwali karykaturę mistrza

Komiksowy Adam Małysz został ochrzczony jako "Kapitan Wąs". To rzecz jasna nawiązuje do jego image'u i zarostu, który nosi od lat. Takie wydanie mistrza przypadło do gustu kibicom. W komentarzach zostawiali oni łapki w górę i uśmiechnięte emotikony. Z pewnością wielu z nich nie może doczekać się kolejnych przygód z udziałem nowego bohatera internetowych komiksów w mediach społecznościowych.