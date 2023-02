Agnieszka Radwańska nie mogła się powstrzymać. Wystarczyło jedno słowo, tak gratulowała Idze Świątek

Przecieramy oczy ze zdumienia po tym, co zrobiła Iga Świątek. To nie żart, zdeklasowała legendy tenisa

Agnieszka Radwańska i Iga Świątek dosłownie minęły się w cyklu WTA. Iga Świątek debiutowała w tourze w 2019 roku, natomiast Agnieszka Radwańska ogłosiła koniec kariery w listopadzie 2018 roku. Wielu fanów było przekonanych, że długo przyjdzie nam czekać na drugą taką zawodniczkę – starsza z sióstr Radwańskich wygrała 20 turniejów WTA, wygrała Turniej Masters oraz dotarła do finału Wimbledonu. Szybko jednak okazało się, że Iga Świątek ma wszystko, by nie tylko wyrównać jej osiągnięcia, ale i daleko je przebić, co w zasadzie w dużym stopniu już się jej udało – wygrała trzy turnieje wielkoszlemowe, co Radwańskiej nigdy się nie udało i jest liderką rankingu WTA („Isia” najwyżej była na 2. miejscu). Krakowianka chętnie wspiera Świątek w jej dążeniu do kolejnych sukcesów i nie inaczej było po wygraną przez 21-latkę turnieju w Dosze.

Radwańska gratuluje Świątek zwycięstwa

Iga Świątek nie zaczęła najlepiej nowego sezonu – odpadnięcie w 4. rundzie Australian Open nie tylko sprawiło, że straciła trochę punktów (w 2022 doszła do półfinału), ale i marzenia o wygraniu wszystkich szlemów (zostały jej właśnie Australian Open i Wimbledon) musi na odłożyć na później. Start w turnieju WTA 500 w Doha, gdzie broniła tytułu, wyglądał jednak tak, jakby tam zaczęła dopiero grać "na serio".

Świątek przejechała się po rywalkach – triumfowała spędzając na korcie niecałe 3 godziny, a oddała przeciwniczkom łącznie ledwie 5 gemów, co jest rekordem WTA. Oczywiście, w wyśrubowaniu go pomógł fakt, że w ćwierćfinale Świątek wygrała walkowerem – Belinda Bencić musiała wycofać się z turnieju. Tak czy inaczej, 12 triumf w karierze stał się faktem i nie mógł on nie zwrócić uwagi Agnieszki Radwańskiej, która postanowiła pogratulować Idze w mediach społecznościowych – udostępniła zdjęcie 21-latki cieszącej się z tytułu i skwitowała wszystko krótkim „Bravo!”, dopisując jeszcze „#12” oznaczające liczbę zdobytych przez raszyniankę tytułów.