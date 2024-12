Agnieszka Radwańska w sztabie Magdy Linette! Zaskakujące kulisy!

Agnieszka Radwańska sześć lat po zakończeniu tenisowe kariery wraca do cyklu WTA. Tym razem w roli konsultantki. Radwańska dołącza do sztabu Magdy Linette, z którą kiedyś rywalizowała na korcie. Poznanianka świetnie się zna z Dawidem Celtem. Mąż Radwańskiej był jej trenerem, współpracuje z nią również jako kapitan tenisowej reprezentacji Polski. Teraz w sztabie Linette będzie słynna żona Celta.

- W ogóle byłam niesamowicie zachwycona faktem, że Agnieszka Radwańska zechciała dołączyć do mojego teamu. Szczerze, dla mnie było to zaskoczenie. Bardzo niepewnie się zapytałam, bo w ogóle nie sądziłam, że będzie miała ochotę wrócić do touru, do takiego podróżowania, ale też, że jakby będzie chciała po prostu mi pomóc - komentowała Magda Linette na kanale Breakpoint na YouTube.

Agnieszka Radwańska w sztabie Magdy Linette

Agnieszka Radwańska będzie współpracować z Magdą Linette w ograniczonym wymiarze. - Będzie częścią mojego teamu jako drugi trener i konsultant. Póki co będzie to powiedzmy 8-10 tygodni. Ustaliłyśmy sobie taki czas do końca sezonu na ziemi - zdradziła Linette. - Zobaczymy jak to będzie funkcjonowało i j też uda nam się to wszystko rozplanować. I na ile Dawid nam pozwoli - dodała z uśmiechem Magda Linette.

Na pomysł zatrudnienia Agnieszki Radwańskiej wpadł Mark Gellard, trener Magdy Linette. - Ja w ogóle nie sądziłam, że to będzie możliwe. On się zdecydował zapytać. Powiedział, że kto nie próbuje, nie dowie się nigdy czy to jest możliwe. No i jesteśmy. Więc nie mogę się doczekać przygotowań. Oni mieli taką sytuację, że parę razy usiedli koło siebie na moim meczu. I złapali taką nić porozumienia. I tu mi się zaświeciła taka lampka, jaką ona byłaby fantastyczną pomocą do teamu - dodała Linette.

