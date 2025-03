Daria Abramowicz wprost o trudnych chwilach. Psycholog Igi Świątek miała problemy. „Było mi cholernie przykro”

Daria Abramowicz o trudnych chwilach. „Poczułam się ogromnie zmęczona”

Iga Świątek nie ma ostatnio łatwego czasu w świecie tenisa. Polka odpadła ostatnio w ćwierćfinale w turnieju WTA w Dubaju. Po zakończonym spotkaniu młoda tenisistka nie podała ręki swojemu trenerowi Wimowi Fissettowi. Coraz więcej kibiców zastanawia się, jak wygląda współpraca zawodniczki z jej psycholog, Darią Abramowicz. Członkini sztabu szkoleniowego Igi Świątek opowiedziała o tym, jak w ostatnim czasie odbiło się na niej zamieszanie wokół tenisistki.

- W ostatnim czasie było mi cholernie przykro. Ja się poczułam ogromnie zmęczona, tak jakby mi ktoś skrzydła podciął. Bardzo mi poleciało po motywacji, ale nie do pracy, gdyż uwielbiam swoją pracę. Oczywiście, że najważniejsze są dla mnie informacje od osób, z którymi pracuję i moich bliskich. Ale tak było – powiedziała Abramowicz w rozmowie z Joanną Gutral.

Abramowicz opowiedziała również o sposobach na radzenie sobie ze stresem i problemami. Nie ukrywała, że postawiła na to, co jest jej znane od dawna, chodzenie na siłownię.

- Jak sobie z tym radziłam? Trzymałam się takich prostych, moich rzeczy, które dają mi przyjemność dnia codziennego. Chodziłam na siłownię, żeby w miarę regularnie zrzucać to napięcie. Od 30 lat jestem w sporcie, więc jest to coś, co mój organizm doskonale zna i sprawia mi to dużo przyjemności – dodała.

Iga Świątek – ostatnie wyniki

Iga Świątek w ostatnim czasie mierzyła się w turniejach na Bliskim Wschodzie. Polska tenisistka najpierw odpadła w półfinale w Katarze, a następnie pożegnała się z turniejem w Dubaju w ćwierćfinale.