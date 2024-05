Dariusz Szpakowski grzmi w sprawie Igi Świątek. Tego było już za wiele, stanowcza reakcja legendy

Ważny głos w sprawie hejtu na Igę Świątek

Iga Świątek w kilka lat przebiła się na sam szczyt tenisowej rywalizacji i niechętnie z niego schodzi – od objęcia pozycji liderki tylko raz i to na krótki czas musiała ustąpić Arynie Sabalence. Ogromne sukcesy Polki nie zawsze są jednak doceniane przez kibiców, o czym ona sama wielokrotnie opowiadała. Iga Świątek może oczywiście liczyć na wsparcie swojego sztabu, w tym przede wszystkim psycholożki Darii Abramowicz, z którą współpracuje od lat. Po jej stronie stają także inne wielki osobistości sportu, jak na przykład Dariusz Szpakowski.

Iga Świątek gra z Naomi Osaką w Roland Garros Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Szpakowski nie rozumie, jak można hejtować Świątek

Dariusz Szpakowski przygotowuje się do komentowania kolejnego wielkiego turnieju w karierze. Mimo że do Euro 2024 pozostało już niewiele czasu, to legendarny komentator skupia się nie tylko na piłce nożnej, ale śledzi też poczynania m.in. właśnie Igi Świątek. W rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim w podcaście Onetu Dariusz Szpakowski był zszokowany, że tak ważna postać w polskim sporcie w ogóle musi stykać się z hejtem. – Miałem okazję niedawno spotkać się z jej menedżerką, która wspomniała o hejcie. Pomyślałem sobie: "jaki hejt?!" Pewnie powodem jest to, że zarabia duże pieniądze. Do cholery jasnej, mamy taką ikonę. Niech ludzie wyjdą na kort i zobaczą, jak to jest! – pieklił się Dariusz Szpakowski.

Słynny dziennikarz zauważa, że Świątek musi mieć świetne przygotowanie mentalne do gry w tenisa na takim poziomie. – W tym sporcie jedna piłka może wszystko odwrócić, trzeba mieć dobry mental. Zwłaszcza jeśli masz 22-lata. (…) Nie raz słyszę krytykę pod jej adresem. Wtedy zawsze odpowiadam: 'ludzie, nie narzekajmy. Tyle już osiągnęła, a jest Polką – dodaje Szpakowski.