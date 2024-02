Debel Hubert Hurkacz Jan Zieliński Relacja NA ŻYWO WYNIK Puchar Davisa Polska - Uzbekistan LIVE

Niewiarygodne, co pod swoim adresem usłyszała Iga Świątek. Ostre porównanie do Sabalenki, to się kibicom Polki nie spodoba

Polscy tenisiści prowadzą z Uzbekistanem 2-0 w meczu play-off Ligi Światowej I Pucharze Davisa. Na początek Hubert Hurkacz ograł 6:2, 6:1 Siergieja Fomina, a potem Maks Kaśnikowski pokonał 6:3, 6:1 Chumajuna Sułtanowa. Przed nami mecz debla. Parę stworzą zaprzyjaźnieni jeszcze w czasach juniorskich Hubert Hurkacz i Jan Zieliński, mistrz Australian Open w mikście. - Mamy bardzo mocny skład. Cieszę się, że Hubert zagra w tym meczu, bo to obecnie jeden z najlepszych tenisistów na świecie - mówił kapitan reprezentacji Polski Mariusz Fyrstenberg.

Hubert Hurkacz dopiero co awansował na 8. miejsce w rankingu ATP, najwyżej w karierze. To efekt dobrego występu w Australian Open, w którym doszedł do ćwierćfinału. - Myślę, że mój poziom na początku tego sezonu był całkiem niezły oczywiście. Liczyłem bardzo na to, że uda nam się wygrać United Cup, no i było blisko, ale skończyło się na finale. Myślałem też, że uda mi się trochę dalej zajść w Australian Open. Ale na pewno jest to poprawa, jeśli chodzi o moje występy w Wielkim Szlemie, no i teraz coraz lepsza gra. Mam nadzieję na tym budować formę i jeszcze lepszą grę – ocenia Hurkacz.

