Fibak o nowym trenerze Świątek: Fissette ma przywrócić regularność Igi

Rosjanie nie mają litości dla Igi Świątek. Włosy stają dęba na to, co o niej napisali, brutalniej się nie dało

To, co Wim Fissette zrobił swojej byłej zawodniczce ciągnie się za nim do teraz. Nowy trener Igi Świątek był bezwzględny. Skończyło się wielką zadrą

– To o tyle mądry wybór, że to nie jest ktoś o agresywnej osobowości, która mogłaby spowodować jakieś zakłócenia w teamie. Wydaje mi się, że widać tutaj pole do harmonii we współpracy z Igą – podkreśla Fibak i od razu zastanawia się nad tym, jakie będą podstawowe zadania belgijskiego fachowca. – Największym wyzwaniem dla nowego trenera będzie techniczne i taktyczne przygotowanie Igi do Wimbledonu. Do tego, aby osiągała takie sukcesy na trawiastej nawierzchni, jakie osiąga na innych kortach – uważa Fibak.

Kim jest Wim Fissette? Iga Świątek ma nowego trenera. Belg prowadził wiele utytułowanych zawodniczek

Super Tenis | Iga Świątek i Tomasz Wiktorowski kończą współpracę! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Fissette ma przywrócić regularność Igi

I dodaje: – Głównym celem Fissette’a będzie przywrócenie regularności, którą Iga straciła w Wimbledonie i nie odzyskała ani na igrzyskach, ani na letnich turniejach w USA, szczególnie ze strony forhendowej. Do tego jako zasadnicze generalne zadanie nowego szkoleniowca widzę grę Świątek na nawierzchni trawiastej.

Fibak jest zdania, że tak jak w przypadku wielu zmian trenerskich na szczytach zawodowego sportu możemy mieć i tutaj do czynienia ze zjawiskiem tzw. „nowej miotły”, czyli pozytywnym wpływem nowego szkoleniowca, zaczynającego dopiero pracę.

– Tak, fenomen nowej miotły może zadziałać także w przypadku Igi Świątek i Fissette’a – zakłada Fibak. – Niewykluczone, że pokaże się to już na turnieju Masters, gdzie Iga wystartuje jednak po długim okresie bez gry. Taka reguła może sprawić, że ona od razu zagra z większą fantazją, entuzjazmem, właśnie mimo długiej przerwy, jaką ostatnio miała.

Fissette prowadził same gwiazdy

W czwartek team Igi oznajmił, że liderka rankingu światowego w tym tygodniu podjęła decyzję o rozpoczęciu współpracy z nowym trenerem. Jak podkreślono w komunikacie, Belg ma bardzo duże doświadczenie na globalnym poziomie dzięki współpracy z wieloma utytułowanymi zawodniczkami, mistrzyniami wielkoszlemowymi i pierwszymi zawodniczkami w światowych rankingach. Współpracował z wieloma utytułowanymi tenisistkami. Prowadził do sukcesów takie gwiazdy tenisa jak Kim Clijsters, Naomi Osaka, Victoria Azarenka, Simona Halep, Petra Kvitova czy Andżelika Kerber.

Iga i Wim Fissette zaczęli już przygotowania do WTA Finals. W teamie Świątek pozostają dotychczasowi współpracownicy – fizjoterapeuta i trener przygotowania motorycznego Maciej Ryszczuk, psycholog Daria Abramowicz i sparingpartner Tomasz Moczek.