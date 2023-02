Finał Iga Świątek - Pegula TV Transmisja NA ŻYWO WTA Doha Gdzie oglądać finał Świątek - Pegula STREAM ONLINE LIVE 18.02.2023 Na jakim programie Iga Świątek mecz w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra w finale turnieju WTA w Dausze, a jej rywalką będzie dobrze jej znana Amerykanka Jessica Pegula. Polka po miażdżącym zwycięstwie 6:0, 6:1 nad Weroniką Kudermietową w 1/2 finału przyznała, że czuje się świetnie na kortach w Katarze, gdzie broni wywalczonego przed rokiem tytułu. Z Jessicą Pegulą liderka rankingu WTA ma świeże rachunki do wyrównania. Amerykanka zlała ją boleśnie 6:2, 6:2 niedawno w meczu Polska - USA w rozgrywkach United Cup.

Iga Świątek i Jessica Pegula w sumie grały ze sobą sześć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-2 dla Polki, która w poprzednim sezonie ograła tenisistkę z USA w czterech kolejnych pojedynkach, kolejno w Miami (6:2, 7:5), w Roland Garros (6:3, 6:2), w US Open (6:3, 7:6) w San Diego (4:6, 6:2, 6:2), gdzie tenisistce z USA wreszcie udało się urwać polskiej dominatorce seta. Pegula wzięła srogi rewanż we wspomnianym styczniowym spotkaniu w United Cup. Po bolesnej porażce z Amerykanką nasza gwiazda zalała się łzami. Pegula w piątkowym półfinale ograła Marię Sakkari. - Nie jestem w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał nasz finał, bo Jessie jest bardzo solidną zawodniczką. Zobaczymy, co się stanie. To będzie wielka bitwa. - powiedziała przed dzisiejszym finałem Iga Świątek. - W Sydney zagrała naprawdę świetnie, ale wtedy trochę podróżowaliśmy, a United Cup był dość trudnym turniejem. Na pewno czuję się bardziej wypoczęta niż wtedy - dodała Polka.

Iga Świątek błyskawicznie awansowała do finału WTA Doha, tracąc w turnieju zaledwie dwa gemy. Spędziła na korcie dużo mniej czasu niż Jessica Pegula, która toczyła w Katarze zacięte boje, a do tego walczyła też w deblu, w parze z Coco Gauff. Wczoraj do późnych godzin wieczornych grała w turnieju deblowym. Poza tym nieco wolniejsze korty i specyficzne warunki pogodowe wyraźnie sprzyjają Idze Świątek. - Najbardziej jestem zadowolona z mojej zdolności do przystosowania się i do pewnego rodzaju właściwego wykorzystania wiatru - powiedziała po awansie do finału Iga Świątek. - Podejmowałam dobre decyzje, kierując się intuicją. Jestem szczęśliwa, że to zadziałało - dodała Iga Świątek, która za awans do finału w Katarze zarobiła już duże pieniądze.

Iga Świątek i Jessica Pegula darzą się sympatią i wypowiadają się o sobie z dużym szacunkiem. Amerykanka podkreśla, że jest pod ogromnym wrażeniem postępów, jakie ostatnio zrobiła Polka. - Kiedy po raz pierwszy wygrała French Open, wcale mnie to nie zdziwiło - podkreślała Jessica Pegula w rozmowie z serwisem WTA. - Śledziłam jej karierę i muszę przyznać, że nie spodziewałam się, że tak szybko potem przystosuje się do twardych kortów. Nawet w zeszłym roku nie grała na nich tak dobrze. Zdecydowanie nie spodziewałem się, że wygra kolejne turnieje WTA 1000, zaliczając taką szalona serię zwycięstw - dodała Pegula.

Jessicą Pegulą jest córką amerykańskiego biznesmena, którego majątek wyceniany jest na ok. 7 mld dol. Matka tenisistki, Kim Pegula, pochodzi z Korei Południowej i jako mała dziewczynka została porzucona na ulicach Seulu. Adoptowała ją amerykańska rodzina. W USA poznała Terry'ego Pegulę, którego droga do fortuny biegła zgodnie ze schematem amerykańskiego snu – od małej firmy do ogromnej korporacji. Ojciec Jessiki gigantyczny majątek zbił na wydobyciu gazu i ropy. Teraz jest właścicielem m.in. klubów Buffalo Sabres (NHL) i Buffalo Bills (NFL). Jessica Pegula mogła prowadzić beztroskie życie córki bogacza. Wybrała jednak pracowitą drogę profesjonalnej tenisistki. – Kiedy byłam młoda, drażniło mnie, kiedy widzieli we mnie tylko córkę miliardera. W końcu nauczyłam się z tym żyć – mówi Amerykanka.

Mecz Iga Świątek - Jessica Pegula w finale turnieju WTA Doha 2023 zostanie rozegrany w sobotę 18 lutego. Początek finału Świątek - Pegula o godzinie 16 polskiego czasu. Transmisja TV z finału WTA Doha na antenie Canal+ oraz online w usłudze Canal+ ONLINE.