Gigantyczny sukces Polaka! Jest w półfinale Australian Open. Pogrom w ćwierćfinale

Jan Zieliński, Hugo Nys - Benjamin Bonzi, Arthur Rinderknech 6:1, 6:4

Jan Zieliński i Hugo Nys z Monako pokonali Francuzów Benjamina Bonziego i Arthura Rinderknecha 6:1, 6:4 i awansowali do półfinału debla w wielkoszlemowym turnieju tenisowym Australian Open w Melbourne. To największy sukces w karierze 26-letniego Polaka. Mający w dorobku dwa tytuły w grze podwójnej Zieliński (oba w Metz, w 2021 roku w parze z Hubertem Hurkaczem, a rok później z Nysem) w Wielkim Szlemie do tej pory najdalej dotarł w ubiegłorocznym US Open, kiedy z Nysem zatrzymali się na ćwierćfinale.

Ich kolejnymi rywalami będą albo rozstawieni z numerem trzecim Holender Jean-Julien Rojer i Salwadorczyk Marcelo Arevalo, którzy w 2022 roku wygrali razem French Open, albo Francuzi Jeremy Chardy i Fabrice Martin.

Wcześniej zmagania w grze podwójnej zakończyli Alicja Rosolska, w parze z Nowozelandką Erin Routliffe, oraz Magda Linette, której partnerką była Chinka Xiyu Wang. Rosolska i Zieliński odpadli również w 1. rundzie miksta; oboje grali z zagranicznymi partnerami.

