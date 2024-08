Hubert Hurkacz zaczyna walkę w US Open 2024, a jego pierwszy rywal to Timofiej Skatow z Kazachstanu. To pierwszy mecz Polaka z tym tenisistą. Hurkacz ma za sobą duże problemy zdrowotne. Na koniec rywalizacji w Wimbledonie doznał poważnej kontuzji kolana, która wyeliminowała go z walki w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wrócił do gry w Montrealu, gdzie doszedł do ćwierćfinału. Potem był występ w Cincinnati, gdzie również awansował do 1/4 finału, ale ten występ kończył z kontuzją łydki, a wcześniej narzekał też na ból pleców.

Hurkacz - Skatow Transmisja TV i stream online US Open 2024

Hubert Hurkacz do tej pory w US Open nie odnosił sukcesów, choć teoretycznie warunki w Nowym Jorku powinny mu bardzo pasować. Nigdy nie przebrnął tam drugiej rundy. Rok temu też odpadł w drugiej rundzie, przegrywając w trzech setach (2:6, 4:6, 5:7) w Brytyjczykiem Jackiem Draperem. Teraz na dodatek ma za sobą długą przerwę w grze spowodowaną wspomnianym urazem kolana (uszkodzenie bocznej rzepki). Czy mimo to zaskoczy dobrą grą i wreszcie dojdzie daleko w US Open? W ostatnich dniach Hurkacz trenował normalnie i widać było, że był w bardzo dobrym nastroju. Wrocławianin zajmuje 7. miejsce w rankingu, najwyższe w karierze. Jednak wciąż brakuje mu sukcesów odnoszonych w Szlemach rozgrywanych na twardych kortach, na których przecież zazwyczaj spisuje się bardzo dobrze.

Hurkacz - Skatow STREAM ONLINE Gdzie oglądać mecz US Open 2024

Mecz Hubert Hurkacz - Timofiej Skatow w 1. rundzie US Open 2024 zostanie rozegrany we wtorek 27 sierpnia. Początek meczu Hurkacz - Skatow o godzinie 17 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Hurkacz - Skatow na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra na platformie MAX.

