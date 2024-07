Hubert Hurkacz zdąży wyleczyć się na igrzyska? Ważne słowa jego partnera deblowego

Hubert Hurkacz doznał poważnie wyglądające kontuzji 4 lipca w 2. rundzie Wimbledonu. W meczu z Francuzem Arthurem Filsem przy stanie 6:7(2), 4:6, 6:2, 6:6 i 7-7 w tie-breaku Hurkacz, padając ofiarnie na kort, uszkodził kolano. Próbował grać dalej, ale ból był tak ogromny, że po chwili przy wyniku 8-9 poddał spotkanie. "Pierwsze badania lekarskie są już za mną. Będę teraz potrzebował trochę czasu, aby dojść do siebie i zrobić dalsze testy medyczne już w domu w Polsce. Mój zespół i ja przekażemy bardziej szczegółowe informacje tak szybko, jak to możliwe. Dziękuję wszystkim za wsparcie!" - napisał Hurkacz w pierwszą noc po pechowym meczu. Wciąż jednak nie przekazał fanom nowych wiadomości o jego stanie zdrowia.

Hubert Hurkacz KONTUZJA: Najnowsze informacje

Nowe światło na sprawę kontuzji Huberta Hurkacza rzuciła Jan Zieliński. Jeżeli Hubi będzie musiał wycofać się z turniejów olimpijskich, jeho przyjaciel również straci szansę na walkę o medal. W mikście nie będzie mogła wtedy również zagrać Iga Świątek, bo nie będzie miała z kim (w turnieju miksta mogą zagrać wyłącznie ucestnicy turniejów singla i debla). — Igrzyska są raz na cztery lata i są bardzo ważną imprezą. Jestem święcie przekonany, że Hubert robi wszystko co może, żeby na nich wystąpić. A czy zdąży? To jest zależne od niego, jego fizjoterapeutów i tego, jak poważna jest kontuzja - powiedział Jan Zielińki w rozmowie z PAP. - Trzymam kciuki, żeby przede wszystkim był zdrowy i wtedy podjął dobrą, najlepszą dla siebie decyzję, czy jest w stanie grać, czy nie. Żeby nie ryzykował poważniejszą kontuzją - dodał Jan Zieliński.

- Jesteśmy w kontakcie, czekam na wiadomość. Na pewno Hubert i jego sztab już wie, ale to po jego stronie jest, czym się dzieli z mediami. Jak będzie chciał się więcej podzielić, to na pewno to wyjdzie od niego. Coś tam wiem, ale nie będę nic mówił. Hubert, jak mi coś mówi, robi to prywatnie — dodał Jan Zieliński. - Bardzo się przejmuję zdrowiem Huberta. To jest priorytet numer jeden. Oczywiście bardzo mi zależy, żeby wystąpić na igrzyskach, ale przede wszystkim trzeba patrzeć na zdrowie Huberta i na to, żeby był gotowy nie tylko na igrzyska, ale też na dalszą część sezonu – stwierdził Zieliński.

