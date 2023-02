Hurkacz - Dimitrow O której godzinie gra Hurkacz ATP Rotterdam Z KIM i KIEDY gra Hurkacz kolejny mecz 2. runda

Są powody do obaw?

Trzygodzinny horror dla Huberta Hurkacza! Potrzebował sześciu piłek meczowych, by pokonać Bautistę-Aguta

Hubert Hurkacz jest już w 2. rundzie turnieju ATP w Rotterdamie po zwycięstwie 7:5, 6:7, 7:6 nad Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem. Polak do tej pory przegrał wszystkie mecze z tym doświadczonym tenisistą, ale wreszcie znalazł na niego sposób i po dramatycznej bitwie cieszył się ze zwycięstwa. Przed Hurkaczem teraz mecz z dużą gwiazdą. W 2. rundzie rywalem Hurkacza będzie Bułgar Grigor Dimitrow.

Hubert Hurkacz i Grigor Dimitrow grali ze sobą dwa razy. Oba te spotkania wygrał Bułgar, ale były to bardzo zacięte i dramatyczne pojedynki. Dimitrow najpierw pokonał Hurkacza 3:6, 6:4, 7:6(2) dwa lata temu w Indian Wells, a potem ograł wrocławianina 6:4, 3:6, 7:6(2) na mączce w Monte Carlo w 2022 r. Do trzech razy sztuka? Dimitrow zajmuje 28. miejsce w rankingu, ale potencjał ma bardzo duży, znany jest z tego, że kiedy jest w wysokiej formie, potrafi ogrywać najlepszych. W I rundzie turnieju ATP w Rotterdamie zdemolował 6:1, 6:3 Rosjanina Asłana Karacewa.

Hubert Hurkacz po występie w Australian Open, gdzie po raz pierwszy w karierze doszedł do 4. rundy, trenował w Monte Carlo, gdzie mieszka. Ćwiczył m.in. z Bautistą Agutem, którego teraz poonał w Rotterdamie. Hurkacz w rankingu ATP zajmuje wciąż 10. miejsce. To efekt m.in. dobrego występu w Australian Open, gdzie wrocławianin wreszcie przełamał się i był blisko awansu do ćwierćfinału.

Mecz Hubert Hurkacz - Grigor Dimitrow w 2. rundzie turnieju ATP w Rotterdamie zostanie rozegrany w środę 15 lutego 2023 r. Czekam na plan gier i podam tutaj godzinę meczu Hurkacz - Dimitrow. Transmisje TV z turnieju ATP w Rotterdamie na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.

