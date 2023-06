Hurkacz - O'Connell RELACJA NA ŻYWO Polak wygrał pierwszego seta! ATP Stuttgart Hurkacz - O'Connell WYNIK NA ŻYWO

Na żywo Hubert Hurkacz - Christopher O'Connell Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 6:4 GEM I SET HURKACZ. Polak wygrywa pierwszego seta 6:4. Posłał w nim 9 asów Jest kolejna piłka setowa, dobry return Polaka 40-40 Polak odważnie zaatakował, ale wpakował piłkę w siatkę 40-15 Polakowi dopisało teraz szczęście i ma dwie piłki setowe 30-15 Mocny return Hurkacza 15-15 Szkoda tego niecelnego forhendu Polaka, bo sytuacja była dobra i mogło być 30-0 5:4 Gem Hurkacz. Polak serwował teraz znakomicie. Błyskawiczny gem wygrany do zera. Na koniec kolejny as 40-0 Seria świetny serwisów Polaka 4:4 Gem O'Connell. Wciąż bez przełamania. Australijczyk pewnie doprowadził do remisu. Na koniec mocny serwis 15-30 Długa wymiana, Hubi broni się slajsem, ale w końcu popełnił błąd 15-15 4:3 Gem Hurkacz. Polak bardzo pewnie obronił podanie. Dobrze serwował, a na koniec popisał się skutecznym drive-volleyem, mocne uderzenie z powietrza 40-15 As serwisowy wrocławianina 30-0 O'Connell przestrzelił z forhendu 3:3 Gem O'Connell. Długi gem, zacięta walka na przewagi. Polak miał dwa breakpointy, ale rywal zagrał wtedy bardzo dobrze. Mamy znów remis Kolejna równowaga po ładnym bekhhendzie Huberta Równowaga. Mocny forhend po linii Australijczyka Polak znów ma szansę na przełamanie 40-40 O'Connell przymierzył z forhendu i trafił w boczną linie 40-30 Hubert ma breakpointa po dobrym smeczu przy siatce 30-30 O'Connell spróbował akcji serw i wolej, ale wolej był nieudany 15-30 Nieudany forhend Polaka zagrany w pełnym biegu 15-0 Podwójny błąd serwisowy Australijczyka 3:2 Gem Hurkacz. Polak znów wraca na prowadzenie. Gema wygrał do zera. Na koniec dwa asy serwisowe 40-0 As serwisowy Polaka 30-0 Przytomne zachowani Huberta przy siatce. Dobry refleks i wolej 2:2 Gem O'Connell. Wygrany do 30. Na koniec Hurkacz odważnie ruszył do siatki, ale jego wolej po mocnym uderzeniu Australijczyka nie był udany 15-40 Mocny serwis Austalijczyka 15-30 po dobrej akcji przy siatce O'Connella 15-0 Świetny forhend Polaka, trafił w samą boczną linię 2:1 Gem Hurkacz. Polak ponownie prowadzi, obronił podanie. Miał w tym gemie problemy, przegrywał 0-30. W porę wrócił dobry serwis. Hubi opanował sytuację po grze na przewagi 40-40 40-30 Dobry pierwszy serwis Huberta 30-30 Znów mocny dobry serwis Polaka 15-30 As serwisowy wrocławianina 0-30 Podwójny błąd serwisowy Hurkacza. Są problemy 1:1 Gem O'Connell. Polak prowadził w nim 30-15, ale potem Australijczyk grał już solidnie i skutecznie. Gema skończył asem 30-30 Polak biegał za końcową linią, szalał w defensywie. W końcu skapitulował 30-15 Znów błąd O'Connella 15-15 Dobry return Polaka, rywal zmuszony do błędu 1:0 Gem Hurkacz. Polak obronił podanie. Gem wygrany do 30. Na koniec mocny serwis wrocławianina 40-30 30-30 Znów potężny bekhend O'Connela. Atakujący przy siatce Polak został minięty 30-15 Dobry serwis Polaka 15-15 po świetnym bekhendzie Australijczyka GRAMY! Serwuje Hubert Hurkacz Za chwilę początek spotkania Hurkacz i O'Connell są już na korcie. Trwa rozgrzewka Mecz Hurkacza zacznie się ok. godziny 16 Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Christopher O'Connell w ćwierćfinale turnieju ATP w Stuttgarcie. Początek spotkania ok. godziny 15.30-16.00

Hubert Hurkacz walczy w ćwierćfinale turnieju ATP w Stuttgarcie, a rywalem polskiego tenisisty jest Australijczyk Christopher O'Connell. Wrocławianin w Stuttgarcie rozpoczął serię występów na trawie. Ma otwarcie rywalizacji pokonał Japończyka Yousuke Watanukiego 4:6, 7:6(5),7:6(5). O'Connell w poprzedniej rundzie pokonał 7:5, 6:3 Włocha Lorenzo Sonego, a wcześniej ograł 6:3, 6:1 Niemca Daniela Altmaiera. Hurkacz po raz pierwszy zagra z O'Connellem.

Hurbert Hurkacz po raz pierwszy gra z Christopherem O'Connellem, który zajmuje 74. miejsce w rankingu ATP. Polak to były półfinalista Wimbledonu i pogromca m.in. Rogera Federera. Tenisista z Wrocławia lubi grać na tej nawierzchni i ostatnio spisywał się na niej dobrze. W Stuttgarcie zagrał już też w deblu, ale szybko odpadł. Ostatnim występem Hurkacza w singlu był oczywiście paryski Roland Garros, w którym Polak rozegrał trzy bardzo długie pięciosetowe mecze i odpadł w 3. rundzie.

Jak Hubert Hurkacz wypadnie w Stuttgarcie i w dalszej części sezonu? – Zrobił postęp, a przecież był nawet w czołowej dziesiątce. Zawsze potrafi postraszyć potężnym serwisem, jest bardzo silny - powiedział o Hurkaczu John McEnroe w rozmowie z "Super Expressem. To duży chłop, niezwykle wysportowany. Bywa nieobliczalny, co oczywiście jest fajne, ale czasem wygląda na tenisistę, który nie wie, jak grać. Powinien mieć bardziej przejrzysty pomysł na mecz. Jak na tak dużego gościa, to porusza się świetnie i ma wielkie umiejętności. Nie wiem dlaczego stracił ostatnio tyle pewności siebie. Trener Craig Boynton wykonał z nim dużo dobrej pracy, ale jestem ciekaw co jeszcze razem zdziałają - dodał John McEnroe.

Hubert Hurkacz lubi grać na trawie, ale zwycięstwo nad Yousue Wataunkim rodziło się w bólach. I to dosłownie. W pierwszym secie Polak narzekał na złe samopoczucie, po pierwszym secie korzystał też z przerwy medycznej. Japończyk do głównej drabinki w Stuttgarcie przebił się się w kwalifikacjach, a potem pokonał 7:6, 6:3 Hiszpana Feliciano Lopeza. Ogranie na trawiastych kortach w Stuttgarcie było więc jego atutem i w meczu z Hurkaczem zaprezentował się zaskakująco dobrze, znakomicie serwując (27 asów). A Hurkacz rozkręcał się powoli. Na szczęście w drugim i trzecim secie Polak poczuł się na korcie już dużo lepiej i pewniej. Mimo to w trzecim secie był dwie piłki od porażki. W tie-breaku decydującej partii roztrwonił przewagę 5-2, ale na koniec "pomógł" rywal. Japończyk Watanuki przy piłce meczowej popełnił podwójny błąd serwisowy. Hurkacz jest już zatem ćwierćfinale turnieju ATP w Stuttgarcie, a jego kolejnym przeciwnikiem będzie Australijczyk Christopher O'Connell (nr 74 ATP).

Mecz Hubert Hurkacz - Christopher O'Connell w ćwierćfinale turnieju ATP w Stuttgarcie zostanie rozegrany w piątek 16 czerwca 2023. Początek meczu Hurkacz - O'Connell po godzinie 15. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Hurkacz - O'Connell w Stuttgarcie