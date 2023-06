Iga Świątek - Coco Gauff O której godzinie gra Iga Świątek Ćwierćfinał Roland Garros KIEDY gra Iga Świątek kolejny mecz 1/4 finału

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale Roland Garros, a jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Coco Gauff. Polka pokonała Ukrainkę Łesię Curenko. Rywalka zasłabła i poddała mecz, przegrywając 1:5. Gauff ograła wcześniej 7:5, 6:2 Słowaczkę Schmiedlovą. Nasza tenisistka właśnie zaczęła już 62. tydzień panowania w rankingu WTA. Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w ćwierćfinale Roland Garros zostanie rozegrany w środę 7 czerwca 2023. Poniżej informacje.

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale Roland Garros, a jej kolejna rywalka to Coco Gauff. Polka grała z Amerykanką sześć razy. Wygrała wszystkie te spotkania, nie tracąc w nich ani jednego seta. Ostatnio Świątek ograła Gauff 6:4, 6:2 w Dubaju. 19-latka z USA ma wielki talent, ale na Igę nie znalazła dotąd sposobu. Polka ograła też Amerykankę 6:3, 6:0 w WTA Finals w Teksasie, 6:0, 6:3 na drodze do triumfu w San Diego 2022, w Miami (6:3, 6:1) i w finale Roland Garros (6:1, 6:3). - Czego nauczyłam się w tych poprzednich meczach z Igą? Na pewno we wszystkich zrobiłem coś złego! - śmiała się Coco Gauff. - Szczerze mówiąc, ona gra świetny tenis i nie bez powodu jest numerem 1 na świecie.

Iga Świątek zagra z Coco Gauff, tak jak w ubiegłorocznym finale w Paryżu. W meczu o tytuł Roland Garros 2022 Polka ograła Gauff 6:1, 6:3. Teraz oczywiści też będzie faworytką. Amerykanka nazywana jest następczynią sióstr Williams, ale jej kariera ostatnio jakby nieco wyhamowała. A Iga Świątek - jak sama przyznaje - rozkręca się w Paryżu z meczu na mecz. - W pierwszych dwóch meczach czułam, że walczę nie tylko z rywalkami, ale również z wiejącym wiatrem - powiedziała Iga Świątek, która coraz lepiej czuje się na paryskich kortach. - Czuję się tutaj coraz lepiej z dnia na dzień, rozkręcam się z meczu na mecz i właśnie to chciałam tu osiągnąć w tym turnieju - podkreślała Polka.

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w ćwierćfinale Roland Garros zostanie rozegrany w środę 7 czerwca 2023. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Gauff. Transmisje TV z Roland Garros 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.