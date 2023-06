Łesia Curenko zdradziła, co jej dolega. Dramatyczna relacja Ukrainki po meczu z Igą Świątek

Iga Świątek mecz z Łesią Curenko w 4. rundzie Roland Garros zaczęła mecz w swoim stylu - agresywną grą zdominowała rywalkę, która walczyła ambitnie, ale przegrywała kolejne gemy. Na dodatek nagle zaczęła skarżyć się na problemy z oddychaniem. Ukrainka zasłabła i korzystała z przerwy medycznej, w czasie której mierzono jej ciśnienie. Łesia Curenko próbowała walczyć dalej, ale w końcu poddała mecz. Polka wyściskała serdecznie Ukrainkę, która bardzo lubi i szanuje naszą gwiazdę, wielokrotnie dziękowała Świątek za jej postawę w czasie wojny.

Łesia Curenko po meczu zdradziła, co było powodem jej rezygnacji z dalszej gry. - Mam coś takiego jak Rybakina, wirusa czy cokolwiek to jest – powiedziała Curenko. Wcześniej Jelena Rybakina wycofała się z Roland Garros. Narzekała na wysoką gorączkę i duże osłabienie. - Mój organizm nie mógł tego znieść. Zrobiłam wszystko, co możliwe, aby sobie z tym poradzić, ale wczoraj nie mogłem nawet trenować - zdradziła Curenko. - Ciężko mi było się rozgrzać, ale liczyłem, że jak zacznę grać, to może w trakcie meczu poczuję się trochę lepiej. Ale niestety było coraz gorzej, więc musiałem przerwać, bo to nie był sposób, w jaki chciałam prezentować się na korcie i grać.

Broniąca tytułu Iga Świątek w ćwierćfinale zagra z Coco Gauff. Polka jest jej prawdziwą zmorą - wygrała wszystkie sześć pojedynków z amerykańską nastolatką, nie tracąc w nich ani jednego seta. To właśnie Gauff była rywalką Świątek w ubiegłorocznym finale Roland Garros, który rozpędzona "Królowa Mączki" wygrała 6:1, 6:3.