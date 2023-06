Iga Świątek - Curenko O której godzinie gra Iga Świątek 4. runda Roland Garros KIEDY gra Iga Świątek kolejny mecz w Paryżu

Iga Świątek jest już w 4. rundzie Roland Garros, a jej kolejną rywalkę będzie Ukrainka Łesia Curenko, która dość niespodziewanie pokonała 6:1, 6:2 Kanadyjkę Biancę Andreescu. Wcześniej Iga Świątek zdemolowała 6:0, 6:0 Chinkę Xinyu Wang. Mecz Świątek - Curenko w 4. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w poniedziałek 5 czerwca. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek i Łesia Curenko grały ze sobą dwa razy. Polka wygrała oba te spotkania. Niedawno ograła ją 6:2, 6:0 w Rzymie. - Cieszę się, że zagram z Igą Świątek. To wielkie wyzwanie, największe jakie może być. Ona jest liderką rankingu WTA, a do tego specjalistką od gry na mączce. Ostatnio grałam z nią w Rzymie. Nie poszło mi za dobrze. To znaczy grałam nieźle, ale Iga była po prostu za dobra - powiedziała teraz Curenko, która wcześniej przegrała z Igą Świątek 2:6, 0:6 w Roland Garros 2022.

Pokonana przez Igę Świątek Ukrainka Łesia Curenko po meczu w Rzymie, gratulując Polce przy siatce, złapała się za przypiętą do stroju wstążkę w narodowych barwach. Taką samą liderka rankingu miała przyczepioną do nakrycia głowy. Panie chwilę dyskutowały, dziękując sobie za walkę. - Podziękowała mi za wspieranie Ukrainy, ale robiła to też wcześniej w Miami. To naprawdę miłe i bardzo to doceniam - zdradziła Iga Świątek, pytana o tę sytuację. - Cóż, myślę, że nie ma za co dziękować, ponieważ dla mnie jest całkiem oczywiste, że powinniśmy wspierać Ukrainę. Tak, będę to robić, dopóki wojna się nie skończy. Wiem, że oni są w trudnej sytuacji, więc mam dużo empatii dla wszystkich ukraińskich graczy - dodała Iga Świątek.

Iga Świątek po zdemolowaniu Xinyu Wang czeka na kolejny mecz w Roland Garros. - Jak prowadzi się wysoko i czuję się kontrolę, łatwo się gra i łatwiej o dobry styl. Od początku podejmowałam dobre decyzje i grałam dobrze taktycznie i to było najważniejsze. Na pewno to zwycięstwo da mi dużo pozytywnej energii, ale też takie mecze potrafią rozleniwić - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. Z paryskiego Szlema wycofała się już Jelena Rybakina. Pochodząca z Rosji reprezentantka Kazachstanu na Polkę mogła trafić w półfinale. - Byłam u lekarza i powiedział, że to wirus. Wydaje mi się, że przy mojej alergii układ odpornościowy po prostu gorzej działał i coś złapałam. Nie spałam dobrze przez dwa dni. Miałam gorączkę, bolała mnie głowa. Trudno jest mi grać i biegać, a nawet oddychać. Myślę więc, że to była jedyna słuszna decyzja, jaką mogłam podjąć - powiedziała Rybakina, mistrzyni Wimbledonu.

Mecz Iga Świątek - Łesia Curenko w 4. rundzie Roland Garros 2023 zostanie rozegrany w poniedziałek 5 czerwca. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek -Curenko. Transmisje TV z Roland Garros na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.