Iga Świątek - Gauff TV Transmisja NA ŻYWO Półfinał WTA Dubaj Gdzie oglądać mecz Świątek - Gauff STREAM ONLINE LIVE 24.02.2023 Na jakim programie Iga Świątek mecz w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Coco Gauff w półfinale turnieju WTA w Dubaju. Polka była ostatnio prawdziwą zmorą 19-letniej Amerykanki, która ma wielki talent, ale na Igę nie znalazła dotąd sposobu. Świątek i Gauff grały ze sobą w sumie już pięć razy, a nasza gwiazda wygrała pewnie wszystkie te spotkania, nie tracąc w nich żadnego seta. - Zagram bez presji i dam z siebie wszystko - mówi Coco Gauff.

Igę Świątek i Coco Gauff sporo łączy. Polka i Amerykanka już w bardzo młodym wieku musiały radzić sobie z ogromną presją oczekiwań. Ostatnio lepiej wytrzymuje tę presję Iga, ale Gauff - tak jak Świątek - zadziwia niezwykłą dojrzałością, wypowiadając się tak, jakby była dużo starsza. Często odważnie komentuje problemy polityczno-społeczne, jak rasizm czy ostatnio przemoc z użyciem broni. – Cieszę się, że tak dobrze jej idzie, bo wiem, z jak dużą presją musi sobie radzić – mówiła Iga Świątek o Cori Gauff. – Zawsze była tą wielką nadzieją na przyszłość, to musiało być dla niej trudne – dodała Polka.

Iga Świątek ostatnio pokonała Coco Gauff 6:3, 6:0 w WTA Finals w Teksasie. Wcześniej z podobną łatwością zdemolowała młodą Amerykankę 6:0, 6:3 na drodze do triumfu w San Diego. W minionym roku ograła Gauff również w Miami (6:3, 6:1) i w finale Roland Garros (6:1, 6:3). Polka będzie faworytką, ale ciemnoskóra tenisistka z USA nie zamierza składać broni. Coco Gauff zapytana o mecz z Igą Świątek, wypowiadała się o niej z szacunkiem, ale nie ukrywała też, że jej celem będzie zwycięstwo. I że wierzy w to, iż jest w stanie w końcu pokonać polską dominatorkę. - Czego nauczyłam się w tych poprzednich meczach z Igą? Na pewno we wszystkich pięciu zrobiłem coś złego! - zaśmiała się Coco Gauff. - Szczerze mówiąc, ona gra świetny tenis i nie bez powodu jest numerem 1 na świecie. Po prostu muszę grać w swoją grę i zdecydowanie uważam, że teraz gram lepiej niż wtedy, gdy ostatnio z nią walczyłam. Ranking to tylko liczba. Musisz wyjść na kort z wiarą, że możesz wygrać. I to właśnie zamierzam zrobić jutro - dodała Amerykanka, która w 1/4 finału pokonała 6:2, 7:5 swoją rodaczkę Madison Keys.

Iga Świątek niestety walczy w Dubaju z przeziębieniem. Już w trakcie środowego meczu z Ludmiłą Samsonową (6:1, 6:0) widać było, że Polka ma wyraźne kłopoty ze zdrowiem. Jak donosi lokalny "Khaleej Times" liderka rankingu WTA miała problemy z mówieniem. Z tego powodu nie wzięła udziału w pomeczowej konferencji prasowej. Na kilka pytań odpowiedziała za pośrednictwem internetowej aplikacji WhatsApp. „Mecz był wymagający. Ludmiła ma potężny serwis, więc bardzo się cieszę, że udało mi się utrzymać tempo. Mecz był bardziej wyrównany niż wynika to z wyniku. Czułam, że mój plan działa, więc to był dobry dzień” – stwierdziła Iga, nie wiedząc jeszcze, że jej ćwierćfinałowy mecz z Karoliną Pliskovą się nie odbędzie. Czeszka wycofała się z rywalizacji, jako powód podając infekcję wirusową i skurcze. Iga Świątek bez gry awansowała do piątkowego półfinału.

Iga Świątek mimo przeziębienia w meczu z Ludmiłą Samsonową zagrała wspaniale. Czy jednak przeziębienie nie osłabi Polki? Paula Wolecka z zespołu Igi Świątek uspokaja: "W Doha były bardzo trudne warunki, niska odczuwalna temperatura, silny wiatr i Igę po prostu przewiało. Jest lekko przeziębiona, podobnie jak parę innych zawodniczek. Konferencję odbyła wyjątkowo w formie odpowiedzi na whatsapp, żeby oszczędzać głos, bo ma z nim lekkie problemy" - wyjaśnia Paula Wolecka, PR-menedżerka liderki rankingu.

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w 1/2 finału turnieju WTA w Dubaju zostanie rozegrany w piątek 24 lutego 2023 r. Początek meczu Świątek - Gauff po godzinie 14 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Świątek - Gauff na antenie Canal+ Sport oraz online w usłudze Canal+ ONLINE.