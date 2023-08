i Autor: AP PHOTO Iga Świątek

kwota zwala z nóg

Iga Świątek gra o obronę tytułu i ogromną wypłatę! Rekordowe pieniądze na US Open, tak dużo jeszcze nie płacili

Jacek Ogiński 8:17

Iga Świątek już w najbliższy poniedziałek rozpocznie swoją drogę do obrony tytułu mistrzyni US Open i pozycji liderki światowego rankingu. Ale jasnym jest, że zawodniczki oraz zawodnicy walczą nie tylko o punkty i prestiż, ale też o wielkie pieniądze. Te na tegorocznym US Open są rekordowo duże i przy tym... największe ze wszystkich wielkoszlemowych imprez.