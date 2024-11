i Autor: AP Iga Świątek - Jessica Pegula Kiedy mecz? O której godzinie WTA Finals 2024

Iga Świątek zagra z Jessicą Pegulą w ostatnim meczu fazy grupowej WTA Finals 2024 w Rijadzie. Żeby awansować do półfinału Polka musi pokonać Amerykankę, ale to tylko jeden z warunków. W drugim meczu w tej grupie Coco Gauff nie może też przegrać z Barborą Krejcikovą. Iga Świątek i Jessica Pegula niedawno grały w ćwierćfinale US Open, a nasza gwiazda przegrała wtedy w kiepskim stylu 2:6, 4:6. Jest okazja do rewanżu. Pegula po dwóch porażkach nie ma już szans wyjść z grupy. Sprawdź, kiedy mecz Iga Świątek - Jessica Pegula O której godzinie?