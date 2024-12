i Autor: Cyfra Sport Krzysztof Piątek

Polski snajper nie zawodzi

To tym napędza się Krzysztof Piątek w Turcji. Padły słowa o ogromnym apetycie reprezentanta Polski

W tym sezonie Krzysztof Piątek spisuje się tak wybornie w lidze tureckiej, że jest jej najlepszym strzelcem. To on ciągnie Istanbul BB. To tym napędza się Krzysztof Piątek w Turcji. Padły słowa o ogromnym apetycie reprezentanta Polski.