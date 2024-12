Ryoya Morishita największym wygranym w Legii? To tym czarował japoński samuraj, słuszna ocena?

Marc Gual ma kiwkę jak...? Gwiazdor Legii został porównany do byłego króla strzelców, słusznie?

Hiszpan ma to coś?

Bartosz Kapustka nadaje na tych samych falach, co trener Goncalo Feio

Kapustka opaskę kapitana przejął od Josue, który pełnił tę rolę w poprzednich latach. Portugalczyk pożegnał się z Legią po zakończeniu ubiegłego sezonu. Klub nie zaproponował mu przedłużenia umowy. Kapustka zagrał w tym sezonie w 29 meczach. Strzelił w nich dziesięć goli (siedem w ekstraklasie, dwa w Lidze Konferencji i jednego w Pucharze Polski) oraz zaliczył trzy asysty. Najważniejsze, że pomocnik Legii po ośmiu latach ponownie zagrał w reprezentacji Polski, której przed laty był wielka nadzieją. - Kapustka odrodził się, zyskał pewność siebie, jest liderem - powiedział Paweł Skrzypek w rozmowie z Super Expressem. - Widać, że nadaje na tych samych falach, co trener Goncalo Feio. Jest między nimi chemia. Wydaje mi się, że już nikt nie płacze po poprzednim kapitanie Josue - zaznaczył.

Marc Gual ma kiwkę jak...? Gwiazdor Legii został porównany do byłego króla strzelców, słusznie?

Niech ta młodzież się przebija, bo skorzysta na tym polska piłka

Były reprezentant Polski chciałby, aby w składzie Legii występowało więcej młodych zawodników. - Chciałbym, aby więcej szans dostawali młodzi - wyznał Skrzypek w rozmowie z naszym portalem. - Taki Jan Ziółkowski pokazał się z dobrej strony. Podobnie jak Wojciech Urbański. Ten duet wszedł i nie miał kompleksów. Zbierali także dobre noty. Niech ta młodzież się przebija, bo skorzysta na tym polska piłka. Przyznam, że z mojego polecenia do Legii trafił Viktor Karolak, który ostatnio podpisał profesjonalny kontrakt. Kamil Kassian prowadził go indywidualnie w Szwecji. Obserwowałem chłopaka i muszę powiedzieć, że ma talent. Legia z czasem sprzeda Rubena Vinagre, bo to biznes. W przyszłości taki Karolak mógłby wypełnić lukę na lewej stronie obrony - przepowiadał były obrońca polskiej kadry i warszawskiego klubu.

Ryoya Morishita największym wygranym w Legii? To tym czarował japoński samuraj, słuszna ocena?

- Bartosz Kapustka odrodził się, zyskał pewność siebie, jest liderem. Widać, że nadaje na tych samych falach, co trener Goncalo Feio. Jest między nimi chemia. Wydaje mi się, że już nikt nie płacze po poprzednim kapitanie Josue - powiedział Paweł Skrzypek w rozmowie z Super Expressem.

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Lucjan Brychczy nie żyje. Ikona Legii Warszawa miała 90 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.