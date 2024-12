Iga Świątek może liczyć na specjalne traktowanie. Były tenisista wprost o aferze dopingowej. Mocna opinia

To on dostarczył Idze Świątek ważne dowody! Teraz kpi z kary dla Polki!

Od kilku dni wszyscy fani tenisa żyją sprawą z udziałem Igi Świątek. Polka za pomocą mediów społecznościowych wydała specjalne oświadczenie dotyczące pozytywnego testy antydopingowego. - Nareszcie mogę… i dlatego od razu dzielę się z Wami najcięższym doświadczeniem w moim życiu. Przez ostatnie 2,5 miesiąca poddałam się surowemu postępowaniu agencji ITIA, które potwierdziło moją niewinność. Jedyny pozytywny test antydopingowy w mojej karierze z niewiarygodnie niskim stężeniem substancji zabronionej, o której nigdy wcześniej nie słyszałam, sprawił, że pod znakiem zapytania stanęło wszystko, na co pracowałam przez całe życie. A ja i cały mój Zespół zmierzyliśmy się z ogromnym stresem i lękiem. Wszystko zostało skrupulatnie wyjaśnione, a ja mogę z czystą kartą wrócić do tego, co kocham najbardziej i wiem, że będę teraz silniejsza niż kiedykolwiek. Zostawiam Wam długi filmik i dziś czuję też ulgę, że to już koniec. Chcę być z Wami szczera i choć wiem, że nie zrobiłam nic złego, z szacunku do kibiców i opinii publicznej dzielę się wszystkimi szczegółami tego najdłuższego i najtrudniejszego turnieju w mojej karierze. Mam największą możliwą nadzieję, że zostaniecie ze mną - przekazała Świątek.

Były tenisista wprost o sytuacji Igi Świątek. Greg Rusedski nie ma co do tego wątpliwości

Iga Świątek, a także Jannik Sinner w ostatnim czasie znaleźli się na ustach wszystkich, ze względu na kontrowersje dopingowe. Eksperci w tej sprawie nie milkną i cały czas trwa debata w tym temacie. Polka została zawieszona na miesiąc, jednak w mediach społecznościowych w tej sprawie głos zabrał Greg Rusedski. - Myślę, że głównym problemem jest szybkość rozpatrywania pozytywnych testów. Inni zawodnicy byli w takiej samej sytuacji i nie potraktowano jej w ten sam sposób. Jako sportowiec podlegający WADA ponosisz 100 proc. odpowiedzialności, bez względu na to, jak bardzo jesteś zanieczyszczony - zaznaczył Brytyjczyk.

ITIA oczyściła Świątek z winy, jednak wszystko może się zmienić przez decyzję Światowej Agencji Antydopingowej, która może jeszcze odwołać się od decyzji w sprawie Polki. Sinner nie może liczyć na bezbolesne rozwiązanie sprawy, ponieważ w jego przypadku WADA domaga się zawieszenia od roku do dwóch lat. Sprawa włoskiego tenisisty trafi nawet do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w 2025 roku.