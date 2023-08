Iga Świątek - Muchova TV Transmisja NA ŻYWO WTA Montreal Gdzie oglądać mecz Świątek - Muchova STREAM ONLINE LIVE 10.08.2023 Na jakim programie Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Karoliną Muchovą w 3. rundzie turnieju WTA w Montrealu. Znana z bardzo eleganckiego, różnorodnego i technicznego stylu gry Czeszka pokonała 7:6, 6:4 Rumunkę Soranę Cirsteę. Iga Światek nie ma dużo czasu na odpoczynek. Na dodatek plany organizatorów może znów storpedować pogoda. Mniej więcej w czasie, kiedy Iga Świątek zagra z Muchovą, ma zacząć padać deszcz. Meteorolodzy zapowiadają gwałtowne burze i ulewy.

Iga Świątek w Montrealu ma już za sobą pierwszy mecz na IGA Stadium, głównej arenie. Polka pokonała 7:6(6), 6:2 Czeszkę Karolinę Pliskovą. - Mam nadzieję, że będzie to moje szczęśliwe miejsce - uśmiechała się po meczu Iga Świątek, pytana o nazwę stadionu (IGA to sieć kanadyjskich supermarketów). Słynąca z potężnego serwisu Pliskova w pierwszym secie zawiesiła Polce poprzeczkę bardzo wysoko, a grę dodatkowo utrudniał mocny wiatr. Kluczowy był tie-break, w którym nasza gwiazda okazała się minimalnie lepsza (8-6). Potem już na początku drugiego seta liderka rankingu w swoim stylu podkręciła tempo i odjechała Czeszce, która opadła z sił. - Cieszę się, że po trudnym pierwszym secie potrafiłam wyciągnąć wnioski - powiedziała Iga po ostatniej piłce.

Iga Świątek i Karolina Muchova zagrają dzisiaj w 3 rundzie turnieju w Montrealu i będzie to ich trzeci oficjalny mecz. Polka i Czeszka niedawno walczyły ze sobą w finale Roland Garros, a nasza tenisistka triumfowała w Paryżu 6:2, 5:7, 6:4. Wcześniej Świątek i Muchova zagrały ze sobą w turnieju na mączce WTA w Pradze w 2019 r. Niespełna 18-letnia Iga Świątek raczkowała wtedy w seniorskim tourze. Do Czech pojechała bez trenera, na dodatek musiała jednego dnia rozegrać dwa ciężkie trzysetowe spotkania. To z powodu opadów deszczu i opóźnień w grafiku. Iga Świątek przegrała 6:4, 1:6, 4:6, a po ostatniej piłce popłakała się. - Pamiętam dobrze to spotkanie - wspominała Iga. Potem Świątek i Muchova walczyły jeszcze w rozgrywkach pokazowych w Czechach i Polce ciężko się z nią grało. – Dużo z nią trenowałam i oglądam też sporo jej meczów. Naprawdę lubię jej grę i ją szanuję. To zawodniczka, która może wszystko. Ma świetne wyczucie. Potrafi też przyspieszyć grę. Gra z taką swobodą w swoich ruchach. I ma świetną technikę - powiedziała Świątek o Muchovej.

Iga Świątek w Montrealu nie broni dużo punktów w rankingu WTA. Rok temu w rozgrywanym w tym czasie turnieju w Toronto polska gwiazda odpadła już w 3. rundzie po dramatycznym boju i przykrej porażce (4:6, 6:3, 5:7) z Brazylijką Beatriz Haddad Maią. Iga Świątek w Montrealu próbuje pójść w ślady Agnieszki Radwańskiej, która w 2014 r. we wspaniałym stylu wygrała ten kanadyjski turniej, pokonując w finale (6:4, 6:2) słynną Amerykankę Venus Williams. To było 14. turniejowe zwycięstwo 25-letniej wtedy Radwańskiej w karierze (w sumie wygrała 20 turniejów). 22-letnia Iga Świątek niedawno zanotowała w Warszawie już swój 15. triumf.

Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie turnieju WTA w Montrealu ma zagrać w czwartek 10 sierpnia, a jej rywalką będzie Karolina Muchova. Początek meczu Świątek - Muchova w Montrealu o godzinie 18.30 polskiego czasu. Transmisja TV meczu Świątek - Muchova w Montrealu na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

