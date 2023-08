Iga Świątek - Pegula TV Transmisja NA ŻYWO Półfinał WTA Montreal Gdzie oglądać mecz Świątek - Pegula STREAM ONLINE LIVE 12.08.2023 Na jakim programie Iga Świątek w TV dzisiaj

Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, gdy wypłynęły te informacje o Idze Świątek. To się w głowie nie mieści, co udało się jej zrobić

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Jessicą Pegulą w półfinale turnieju WTA w Montrealu. Polka obroniła pozycję numer 1 w rankingu i zarobiła już w kanadyjskim turnieju duże pieniądze. Świątek i Pegula doskonale się znają. Bardzo często wpadają na siebie w turniejowych drabinkach, rywalizowały o dużą stawkę. Zazwyczaj górą była Iga Świątek, która teraz też będzie oczywiście faworytką.

Iga Świątek awans do półfinału w Montrealu wywalczyła po zwycięstwie 6:3, 4:6, 6:2 nad Amerykanką Danielle Collins. Jessica Pegula pokonała 6:2, 5:7, 7:5 swoją rodaczkę Coco Gauff. Poniżej więcej informacji. Polka znów znakomicie serwowała. W dwóch ostatnich meczach posłała aż 13 asów (7 z Muchovą i 6 z Collins), co jak na nią jest znakomitą statystyką. Poradziła sobie z bardzo niebezpieczną, grającą agresywny tenis rywalką. - Chciałam w tym meczu grać siłowo i jestemzadowolona, że udało mi się nawet zwiększyć siłę w trzecim secie – powiedziała Iga Świątek po awansie do półfinału. - Czułam, że naprawdę muszę jeszcze bardziej podnieść poziom pod względem intensywności gry. Jestem z siebie naprawdę dumna, że doszłam do półfinału. Cieszę się, że mogę rozegrać kolejny mecz - dodała. W drugim półfinale Jelena Rybakina zagra z Ludmiłą Samsonową.

Iga Świątek i Jessica Pegula grały ze sobą już siedem razy. Bilans tej rywalizacji to 5-2 dla polskiej liderki rankingu WTA, która ostatnio bardzo często wpadała na Amerykankę. W 2022 r. ograła ją aż cztery razy, kolejno w Miami, Roland Garros, US Open i San Diego. W 2023 r. Pegula zrewanżowała się w United Cup w Sydney, wygrywając 6:2, 6:2, ale potem w Dausze znów górą była Iga Świątek. W finale turnieju w Katarze wygrała 6:3, 6:0.

Iga Świątek jest w półfinale turnieju WTA w Montrealu, a w 3. rundzie odpadła już Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała sensacyjnie 6:7, 6:4, 3:6 z Rosjanką Ludmiłą Samsonową. A to oznacza, że Polka nie tylko obroniła pozycję numer 1 w rankingu WTA, ale jej przewaga urośnie do co najmniej 984 pkt. A może być jeszcze lepiej. Na dodatek w turnieju WTA w Cincinnati, który zacznie się już za kilka dni, Sabalenka będzie bronić dużo punktów za ubiegłoroczny półfinał. Iga Świątek powinna zatem przystąpić do obrony tytułu mistrzyni US Open ze sporą przewagą.

Mecz Iga Świątek - Jessica Pegula w 1/2 finału turnieju WTA w Montrealu zostanie rozegrany w sobotę 11 sierpnia. Początek meczu Świątek - Pegula o godzinie 18.30 polskiego czasu. Transmisja TV z półfinału Świątek - Pegula w Montrealu na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

