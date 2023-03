Iga Świątek podjęła kategoryczną decyzję. To będzie definitywny koniec współpracy. Jest konkretna data

Przekaz największych gwiazd sportu ma niekiedy ogromną moc. Iga Świątek zdaje sobie z tego sprawę i wykorzystuje swoją pozycję, aby nagłaśniać wiele istotnych spraw. Od ponad roku wspiera Ukrainę i przypomina o toczącej się wojnie za naszą wschodnią granicą. Podczas gdy wiele innych zawodniczek coraz częściej przechodzi obok tematu obojętnie, Świątek co jakiś czas wysyła jasny przekaz.

Iga Świątek zakończy współpracę z firmą. Padła konkretna data

Niewykluczone, że to właśnie spory konflikt interesów sprawił, że niebawem tenisistka zakończy współpracę z chińską firmą Xiaomi, której Świątek była twarzą od 2021 roku. Nieoficjalnie mówi się, że Xiaomi wznowiło działalność w Rosji i być może to jest powód zakończenia współpracy. A poinformował o tym portal wyborcza.biz, który zwrócił się z pytaniem do zespołu Świątek.

- Iga Świątek współpracowała dotychczas z polskim oddziałem Xiaomi, promując produkty marki wyłącznie w Polsce. Znane jest jej szerokie wsparcie dla Ukrainy i konkretne działania pomocowe oraz jasne stanowisko osobiste przeciwne tej wojnie. Szczegóły współpracy z Xiaomi Polska są objęte poufnością, jednak współpraca ta kończy się wraz z 31 marca tego roku - przekazał zespół prasowy polskiej tenisistki portalowi wyborcza.biz.

