Iga Świątek powiedziała to o Agnieszce Radwańskiej. Teraz przypominają jej te słowa

Agnieszce Radwańskiej na sam tenisowy szczyt nie udało się nigdy wspiąć, choć była blisko. Zawsze jednak imponowała niezwykłą regularnością i solidnością, nie schodząc poniżej pewnego poziomu. To właśnie krakowianka, była wiceliderka rankingu WTA, do wczoraj była ostatnią tenisistką, która w dwóch kolejnych sezonach wygrała co najmniej 60 meczów (63 w 2012 i 62 w 2013 r.). Teraz jej wyczyn powtórzyła Iga Świątek.

Iga Świątek jak Agnieszka Radwańska! Powtórzyła niesamowity wyczn

Warto cofnąć się teraz do października 2020 r. Podczas konferencji prasowej po sensacyjnym triumfie 19-letniej wtedy Igi Świątek w Roland Garros, padło też pytanie o Agnieszkę Radwańską. Iga została zapytana, czy jest już najlepszą polską tenisistką w historii. I odpowiedziała z wielką klasą. – Wiem, że dokonałam tutaj historycznej rzeczy. Jednak Radwańska tak wiele osiągnęła i grała na najwyższym poziomie przez jakieś 12 lat. Myślę, że muszę być regularna i wygrywać dużo również w następnych latach, by można mnie było nazywać najlepszą polską tenisistką. Sądzę, że kluczowa będzie regularność i powtarzalność – powiedziała.

Potem Iga Świątek niczym buddyjską mantrę powtarzała, że właśnie regularność w osiąganiu sukcesów jest jej celem. I zrealizowała go wspaniale. W kapitalnym sezonie 2022 wygrała aż 67 meczów. W 2023 r. ma już na koncie 60 triumfów, a to przecież nie koniec. W piątek zagra o półfinał w Pekinie z Caroline Garcią, a pod koniec października czekają ją jeszcze nieoficjalne mistrzostwa świata czyli prestiżowe WTA Finals w Cancun w Meksyku, gdzie wystąpi najlepszych osiem tenisistek.

Iga Świątek

2022 – 67 zwycięstw

2023 – 60 zwycięstw

Agnieszka Radwańska

2012 – 63 zwycięstwa

2013 – 62 zwycięstwa

Iga Świątek po pierwszych sukcesach podkreślała, że jej głównym celem jest consistency, czyli regularność w odnoszeniu dobrych wyników. Ta statystyka pięknie pokazuje, jak znakomicie ten cel zrealizowała. Podwójna duma, że pierwsza po @ARadwanska z takim kosmicznym osiągnięcem https://t.co/YaImAb6BC6— Michał Chojecki (@chechaouen) October 4, 2023