Iga Świątek poznała kolejną rywalkę w WTA Doha! Znów ciężki bój z silną Czeszką?

Iga Świątek zagra z Lindą Noskovą w 3. rundzie turnieju WTA Dausze, w którym broni tytułu i walczy o już czwarty z rzędu triumf. Polka i Czeszka grały ze sobą już pięć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Igi Świątek, ale większość tych meczów była zacięta, jak choćby na koniec poprzedniego sezony w finałach BJK Cup w Maladze. Nasza gwiazda pokonała wtedy 20-letnią rywalkę 7:6, 4:6, 7:5. Kibice Igi Świątek doskonale pamiętają też bolesną porażkę Polki z Czeszką w Australian Open 2024. Nasza gwiazda przegrała wtedy 6:3, 3:6, 4:6. W poprzednim sezonie Świątek spotkała się z Noskovą również w Indian Wells i w Miami. W obu tych starciach była górą.

Linda Noskova ma świetne warunki fizyczne (179 cm). Bardzo mocno serwuje i returnuje. Jak na swój wiek imponuje również mocną psychiką, w meczach z Igą Świątek zawsze grała bardzo odważnie. W połowie poprzedniego sezonu Linda Noskova przeżyła rodzinny dramat. Po ciężkiej walce z chorobą zmarła jej ukochana matka, co z pewnością odbiło się na formie młodej Czeszki. Ostatnio Noskova znów prezentuje bardzo wysoką formę. Niedawno w Abu Zabi rozbiła łatwo najpierw Magdalenę Fręch a potem Magdę Linette.

Iga Świątek w WTA Doha: Polka walczy o czwarte zwycięstwo z rzędu

Iga Świątek zameldowała się w 3. rundzie turnieju WTA Doha 2025, pokonujac 6:3, 6:2 Marię Sakkari. Wygrała już 13. mecz z rzędu w Katarze, ale na początku starcia z Greczynką miała spore problemy. Polka w turnieju WTA Doha triumfowała w latach 2022, 2023 i 2024. Teraz ma szansę wygrać te zawody czwarty raz z rzędu. Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne, a kozioł piłki dość wysoki, co pasuje Polce. Do tego zimą jest tam chłodno i często wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Iga Świątek zawsze zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. Jeżeli znów zgarnie złotego sokoła, będzie pierwszą tenisistką od 14 lat z czterema kolejnymi triumfami w tym samym turnieju (ostatnio K. Woźniacka w New Haven w latach 2008-2011). - Dlaczego gram tutaj tak dobrze? Trudno powiedzieć. Z tego, co pamiętam, nie było tak, że te wcześniejsze turnieje były w moim wykonaniu idealne, ale w pewnym momencie zawsze znajdowałam jakieś rozwiązania. Myślę, że warunki tutaj są dość trudne, a ja byłam wystarczająco cierpliwa, aby po prostu skupić się na swojej grze. Jednak każdy turniej to inna historia, więc trudno jest porównywać - stwierdziła Iga Świątek.

Iga Świątek - Linda Noskova Kiedy mecz? w 3. rundzie WTA Doha

Mecz Iga Świątek - Linda Noskova w 3. rundzie turnieju WTA w Dausze zostanie rozegrany w środę 12 lutego 2025. Transmisje TV z turnieju WTA w Dausze na Canal+ Sport 2.