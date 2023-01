Iga Świątek ZAROBKI Ile zarobiła Iga Świątek w 2022 roku? Turniejowe premie i kontrakty reklamowe

Iga Świątek zarobiła w 2022 r. ogromne pieniądze. Największe premie za wygrane turnieje zgarnęła oczywiście po triumfach w Szlemach. Za zwycięstwo w US Open dostała 2,6 mln dol., a za podbicie Roland Garros – 2,2 mln euro. Imponujące były też wypłaty za triumfy w Indian Wells i Miami – po 1,23 mln dol., a kibice zapamiętali też efektowne czerwone porsche, nagrodę dodatkową za wygranie turnieju w Stuttgarcie. – Wszystkie premie, które zawodniczka dostaje, są w rzeczywistości pomniejszane o podatki. W Polsce na przykład ten podatek to 10 proc., ale w Stanach Zjednoczonych to już 30 proc, a we Francji trzeba zapłacić nawet 45 proc. podatku – zdradził w rozmowie z „SE” Tomasz Świątek, ojciec Igi.

Iga Świątek ILE ZAROBIŁA w 2022 roku

Iga Świątek zarobiła fortunę nie tylko na korcie. Z opublikowanego niedawno rankingu magazynu „Forbes” wynika, że do 9,9 mln dol. turniejowych premii polska tenisistka dorzuciła też 5 mln dol. z reklam (PZU, Rolex, Xiaomi, Asics, Tecnifibre). To dużo, ale Iga Świątek mimo kapitalnego roku zarobiła w 2022 r. mniej niż aż trzy inne tenisistki – Naomi Osaka, Serena Williams i Emma Raducanu. Te panie na reklamach zarobiły bowiem prawdziwe fortuny. – Pieniądze nie są dla mnie motywacją – skomentowała Iga Świątek ten ranking i swoją pozycję. – Najwięcej frajdy na korcie mam wtedy, gdy właściwie nie myślę o takich rzeczach. Cieszę się, że moje życie zmieniło się tak bardzo, że mogę rywalizować na najwyższym poziomie i zarabiać na tym tak dużo pieniędzy, ponieważ jest to również coś, co naprawdę pomaga nam docenić sport – dodała Iga, przyznając równocześnie, że ma w planach rozszerzenie działalności biznesowej. Temu właśnie ma służyć podpisany niedawno przez liderkę rankingu kontrakt z agencją IMG, gigantem na rynku menedżerskim.

Iga Świątek ZAROBKI Ile zarobiła Iga Świątek w 2022 r.

Iga Świątek w sumie w 2022 r. zarobiła zatem ok. 14,9 mln dolarów, czyli ok. 65,5 mln złotych. Tenisistka nie zapomina o potrzebujących. Wspiera finansowo ofiary wojny w Ukrainie oraz organizacje zajmujące się walką z chorobami psychicznymi. W 2022 r. przeprowadziła się z rodzinnego domu w Raszynie do nowego mieszkania. Liderka rankingu zdradziła niedawno, że wciąż nie odebrała luksusowego Porsche, nagrody za wygranie turnieju WTA w Stuttgarcie w... kwietniu. - Jeszcze go nie dostałam, ale jestem już na ostatniej, żeby faktycznie go już odebrać. Ale przyznam też, że nie spieszy mi się, bo dzięki temu też mam okazję pojeździć trochę różnymi samochodami i zobaczyć w jakim się czuję najlepiej, też zebrać trochę więcej doświadczenia, więc korzystam z tego czasu - powiedziała Iga Świątek.