Ile zarobił Jan Zieliński Australian Open PREMIE w deblu Jakie są nagrody pieniężne Australian Open debel premie

Jan Zieliński walczy w finale debla Australian Open 2023! Polak i jego partner Hugo Nys w 1/2 finału pokonali Francuzów Jeremy'ego Chardy'ego i Fabrice'a Martina 6:3, 5:7, 6:2. To największy sukces w karierze polskiego tenisisty. Zieliński może zostać trzecim polskim triumfatorem gry podwójnej w Australian Open. W 1978 roku po tytuł sięgnął Wojciech Fibak, który grał wspólnie z Australijczykiem Kimem Warwickiem, a w 2014 roku mistrzami zostali Łukasz Kubot i Szwed Robert Lindstedt.

Para polsko-monakijska w Melbourne zarobiła już 370 tys. dolarów australijskich premii (do podziału, ok. 1,1 mln złotych). Jeżeli wygrają finał, ta kwota wzrośnie do ok. 695 tys. AUD (2,085 mln zł). - To niesamowite. W zasadzie dopiero w marcu ubiegłego roku zaczęliśmy grać ze sobą, chcieliśmy zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Przebyliśmy długą drogę i w naszym pierwszym Australian Open zaszliśmy tak daleko. Bardzo dobrze się uzupełniamy. Jesteśmy dobrymi kumplami poza kortem i na nim też świetnie się rozumiemy. Potrafimy być nieprzewidywalni i to czyni nas groźnymi - powiedział Jan Zieliński.

Zwycięzcy 695,000 AUD (do podziału)

Finaliści 370,000 AUD

1/2 finału 210,000 AUD

1/4 finału 116,500 AUD

3. runda 67,250 AUD

2. runda 46,500 AUD

1. runda 30,975 AUD