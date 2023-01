Jan Zieliński KIEDY FINAŁ debla Australian Open O której godzinie gra Zieliński finał debla AO 2023 KIEDY gra Zieliński w finale debla

Jan Zieliński zagra w finale debla Australian Open 2023! Polak i jego partner Hugo Nys pokonali Francuzów Jeremy'ego Chardy'ego i Fabrice'a Martina 6:3, 5:7, 6:2. To największy sukces w karierze polskiego tenisisty. Jan Zieliński może zostać trzecim polskim triumfatorem gry podwójnej w Australian Open. W 1978 roku po tytuł sięgnął Wojciech Fibak, który grał wspólnie z Australijczykiem Kimem Warwickiem, a w 2014 roku mistrzami zostali Łukasz Kubot i Szwed Robert Lindstedt.

Jan Zieliński i Hugo Nys w finale debla zagrają z Australijczykami. Rywale to Jason Kubler i Rinky Hijikata. Faworytami bukmacherów są Zielinski i Nys. Grający w imprezie dzięki tzw. dzikiej karcie Kubler i Hijikata w półfinale pokonali rozstawionych z "ósemką" Hiszpana Marcel Granollersa i Argentyńczyka Horacio Zeballosa 6:4, 6:2. Finał debla mężczyzn zaplanowano na sobotę. - To niesamowite. W zasadzie dopiero w marcu ubiegłego roku zaczęliśmy grać ze sobą, chcieliśmy zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Przebyliśmy długą drogę i w naszym pierwszym Australian Open zaszliśmy tak daleko. Bardzo dobrze się uzupełniamy. Jesteśmy dobrymi kumplami poza kortem i na nim też świetnie się rozumiemy. Potrafimy być nieprzewidywalni i to czyni nas groźnymi - powiedział Jan Zieliński.

Awans do finału spowodował, że w poniedziałkowym notowaniu rankingu deblistów Jan Zieliński przesunie się z 36. na najwyższą w karierze 16. pozycję, a Nys z 40. na 22. Jeśli zdobędą tytuł w Melbourne, to Polak wskoczy do najlepszej dziesiątki. Para polsko-monakijska w Melbourne zarobiła już 370 tys. dolarów australijskich premii (do podziału, ok. 1,1 mln złotych). W przypadku końcowego triumfu kwota ta wzrośnie to ok. 695 tys. AUD.

Finał debla Australian Open 2023 zostanie rozegrany w sobotę 28 stycznia. Początek finału debla mężczyzn ok. godziny 11.30-12.00 polskiego czasu, po finale kobiet i ceremonii dekoracji. Początek finału kobiet o godzinie 9.30. Transmisja TV z Australian Open 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.