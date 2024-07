Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh wygrali turniej miksta na Wimbledonie. W finale pokonali 6:4, 6:2 meksykańską parę Santiago Gonzalez/Giuliana Olmos. Polak i Tajwanka znów stworzyli zabójczą mieszankę. Su-Wei Hsieh to od wielu lat jedna z najlepszych deblistek na świecie. Znana jest z bajecznej techniki, tenisowego instynktu i niekonwencjonalnych zagrań. Była liderka deblowego rankingu WTA jest aż siedmiokrotną mistrzynią Szlemów w grze podwójnej (4 razy wygrała Wimbledon, 2 razy Roland Garros i 1 raz Australian Open).

Wimbledon PREMIE w mikście Ile zarobił Jan Zieliński?

Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh w styczniu we wspaniałym stylu wygrali turniej miksta Australian Open, a po powrocie do Polski "Zielaczek" zdradził, że umówił się już doświadczoną deblistką z Azji na wspólne występy w kolejnych Szlemach. - Jesteśmy już po słowie, rozmawialiśmy o wspólnych występach. Będziemy się kontaktować bliżej tych turniejów, może już nawet na miejscu. Ani ona, ani ja nie planujemy tych rozgrywek z innymi partnerami na najbliższy czas. Jeżeli pozwolą na to zdrowie, forma i przygotowanie fizyczne w przypadku Su-Wei, bo w tym wieku (38 lat, red.) musi dbać o swoje zdrowie i o przygotowanie fizyczne, to będzie bardzo chętna ze mną zagrać. Ja będę gotowy i będę czekał na wiadomości od niej - wyjawił wtedy Jan Zieliński.

Premie w mikście są oczywiście dużo niższe niż w singlu a nawet w deblu, ale tutaj też można zarobić duże pieniądze. Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh za wygranie turnieju miksta na Wimbledonie zarobili 130 tys. funtów (do podziału).

Wimbledon 2024 PREMIE w turnieju miksta (do podziału)

1. runda - 4 250 funtów

2. runda - 8 500 funtów

1/4 finału - 17 000 funtów

1/2 finału - 33 000 funtów

finał - 65 000 funtów

zwycięstwo - 130 000 funtów

