Jak grom z jasnego nieba gruchnęły wieści o Idze Świątek! To już poszło w świat, nie ma mowy o żadnej pomyłce

Zaraz po zakończonych igrzyskach w Paryżu, Iga Świątek udała się do Ameryki Północnej, gdzie najpierw wzięła udział w turnieju WTA w Cincinnati, przy okazji musząc zmagać się z bandyckim atakiem na swoją osobę, a później musiała z kolei uznać wyższość Aryny Sabalenki, która pokonała raszyniankę w półfinale i później wygrała cały turniej. Teraz przed Igą Świątek walka w US Open. Brązowa medalistka olimpijska z Paryża oraz członkowie jej zespołu zdecydowali, że liderka światowego rankingu WTA będzie przygotowywać się do wielkoszlemowego turnieju wraz z Naomi Osaką. O ile Japonce nie wiedzie się, co prawda, najlepiej w tym w ostatnich miesiącach, jednak jest ona niezwykle groźną zawodniczką. Iga Świątek z kolei ma po co trenować. Triumfatorka turnieju z 2022 roku jest bowiem wskazywana jako jedna z największych faworytek do zwycięstwa na amerykańskich kortach.

Firma "Sportsbook Review" przeprowadziła bowiem za pomocą sztucznej inteligencji analizę tegorocznego turnieju US Open, który rozpoczyna się już za kilka dni. Superkomputer daje aż 50,3 % szans Idze Świątek na zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju, a na drugim miejscu wcale nie znalazła się Aryna Sabalenka, która po zwycięstwie w Cincinnati jest wskazywana na faworytkę przez wielu ekspertów. Białorusinka z wynikiem 12,9% szans znalazła się na ostatnim miejscu podium według superkomputera, za plecami Eleny Rybakiny - 16,5%.

Jeszcze niżej znalazła się z kolei Coco Gauff, która triumfowała na amerykańskich kortach przed rokiem. Sztuczna inteligencja daje jej zaledwie 3,5% szans na wygranie US Open. Wielkoszlemowy turniej rozpoczyna się już w poniedziałek 26 sierpnia i potrwa do niedzieli 8 września. Iga Świątek wygrała US Open w 2022 roku