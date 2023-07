Kiedy gra Hurkacz 2. runda Wimbledon Z kim gra Hurkacz O której kolejny mecz w 2. rundzie

Magda Linette dołącza do Igi Świątek i Huberta Hurkacza! Jil Teichmann pokonana, Polka w 2. rundzie Wimbledonu

Hubert Hurkacz jest już w 2. rundzie Wimbledonu po zwycięstwie 6:1, 6:4, 6:4 nad Hiszpanem Albertem Ramosem-Vinolasem. Polak przed londyńskim Szlemem nie zachwycał formą, ale teraz pokazał klasę. Hurkacz mecz w 2. rundzie Wimbledonu zagra w środę 5 lipca 2023. Poniżej więcej informacji.

Kiedy gra Hurkacz Wimbledon 2. runda Z kim gra Hurkacz kolejny mecz

Hubert Hurkacz w 2. rundzie Wimbledonu zagra w środę, a kolejnego rywala pozna po meczu Dusan Lajović (Serbia) - Jan Choinski (Wielka Brytania), który zostanie rozegrany w poniedziałek wieczorem. W meczu z leworęcznym Hiszpanem Albertem Ramosem-Vinolasem Polak dominował na korcie od początku. Przed ostatnią partią korty Wimbledonu nawiedził deszcz i grę trzeba było przerwać, ale po jej wznowieniu Hurkacz postanowił kropkę nad "i", wygrywając trzeciego seta

Z kim gra Hurkacz 2. runda Wimbledon Hurkacz Kiedy gra następny mecz

Hubert Hurkacz to były półfinalista Wimbledonu i wierzy, że na londyńskiej trawie wróci na zwycięską ścieżkę i odbuduje pewność siebie oraz formę. - Uwielbiam trawę. Jeżeli będę grał swój dobry, agresywny tenis, to na pewno ta nawierzchnia będzie sprzyjała mojej grze - powiedział Hubert Hurkacz w rozmowie z Polsatem Sport. - Jest to wyjątkowe dla mnie miejsce. Zawsze, gdy się tu wraca, odczuwa się ogromne emocje. Wracają fajne wspomnienia. Czuć także ambicje związane z tym turniejem - dodał Hurkacz.

Hubert Hurkacz Kiedy gra w 2. rundzie Wimbledon Hurkacz Z kim gra najbliższy mecz

Hubert Hurkacz mecz w 2. rundzie Wimbledonu zagra w środę 5 lipca 2023, a jego rywalem będzie Dusan Lajović (Serbia) - Jan Choinski (Wielka Brytania). Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Hurkacz w 2. rundzie Wimbledonu. Transmisje TV z Wimbledonu 2023 na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.