KIEDY gra Hurkacz 3. runda ATP Toronto DRABINKA Z kim gra Hurkacz kolejny mecz rywal 1/8 finału

Hubert Hurkacz jest już w 3. rundzie turnieju ATP w Toronto po zwycięstwie 5:7, 6:3, 6:0 nad Serbem Miomirem Kecmanoviciem. Hurkacz kolejny mecz może zagrać z wielką gwiazdą. Po godzinie 1 w nocy ze środy na czwartek mają zagrać Carlos Alcaraz i Ben Shelton. Zwycięzca tego pojedynku będzie następnym rywalem wrocławianina. Hurkacz następny mecz ma zagrać już w czwartek 10 sierpnia, ale dużo będzie zależeć od pogody. Niestety prognozy są fatalne, w Toronto ma lać deszcz.

Kiedy gra Hurkacz kolejny mecz 3. runda ATP Toronto Z kim gra Hurkacz rywal w 1/8 finału

Hubert Hurkacz występ w turnieju ATP w Toronto zaczął od zwycięstwa 6:3, 7:6(2) nad reprezentującym Kazachstan Aleksandrem Bublikiem. Polak potwierdził, że ma patent na tego tenisistę, wygrał 5 z 6 spotkań z pochodzącym z Rosji Kazachem. Kolejnym rywalem Hurkacza był Miomir Kecmanović. Polak nie wykorzystał swoich szans na przełamanie rywala i sam stracił podanie w decydującym momencie, przegrywając pierwszą partię 5:7. W drugiej jednak już nie dał rywalowi szansy na przełamanie i sam zdołał odebrać mu raz podanie, co wystarczyło do wygrania 6:3. W trzeciej partii natomiast, Kecmanović kompletnie się posypał i nie wygrał... nawet gema! Hurkacz rozbił go 6:0 i zapewnił sobie awans do 3. rundy turnieju ATP 1000 w Toronto.

Z KIM gra Hurkacz kolejny mecz 3. runda ATP Toronto O której gra Hurkacz

Hubert Hurkacz przed pierwszym meczem w Toronto zamienił rakietę na... hokejowy kijek. Organizatorzy turnieju dbają o to, żeby tenisowe gwiazdy miały dużo rozrywek. Hubert i jego koledzy z touru rozegrali mecz hokeja, ale nie na lodzie tylko na korcie. Wrocławianin poradził sobie świetnie. Już dzisiaj jego kolejnym rywalem będzie Serb Miomir Kecmanović. Hurkacz rok temu doszedł w Kanadzie aż do finału (tenisiści walczyli wtedy w Montrealu), więc broni dużo rankingowych punktów.

Hubert Hurkacz KIEDY gra następny mecz ATP Toronto Z kim gra Hurkacz w 3. rundzie

Hubert Hurkacz w Toronto broni aż 600 pkt, które wywalczył, dochodząc rok temu do finału w Montrealu. Gdyby szybko przegrał, po raz pierwszy od marca 2021 r. wypadłby z Top-20 rankingu (obecnie nr 17). Hurkacz przed turniejem w Toronto odpadł szybko z turnieju ATP w Waszyngtonie już po pierwszym meczu, przegrywając w 2. rundzie 3:6, 7:6(4), 6:7(4) z Amerykaninem Michaelem Mmohem (nr 112). Już w 3. rundzie turnieju w Toronto rywalem Hurkacza może być Hiszpan Carlos Alcaraz, lider rankingu i mistrz Wimbledonu.

ATP Toronto: Kiedy Hurkacz gra kolejny mecz 3. runda

Hubert Hurkacz kolejny mecz w 3. rundzie turnieju ATP w Toronto ma zagrać w czwartek 10 sierpnia. Rywala pozna po meczu Carlos Alcaraz - Ben Shelton. Transmisje TV z turnieju ATP w Toronto na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.