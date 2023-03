Iga Świątek Kiedy gra Indian Wells 2023 O której godzinie gra Iga Świątek pierwszy mecz? Dzisiaj pozna rywalkę w Indian Wells DRABINKA Z KIM gra Iga Świątek

Spis treści

Iga Świątek rozpoczyna walkę Indian Wells, a dzisiaj pozna pierwszą rywalkę. Polka rywalizację w Indian Wells rozpocznie od 2. rundy, a jej przeciwniczką będzie Amerykanka Claire Liu (nr 56) lub Anna Karolina Schmiedlova (nr 101). Te tenisistki powalczą w nocy z czwartku na piątek o godzinie 2. polskiego czasu. Iga Świątek pierwszy mecz w Indian Wells rozegra w sobotę.

KIEDY gra Iga Świątek Indian Wells O której gra Iga Świątek pierwszy mecz Indian Wells

Iga Świątek w Indian Wells wciąż zmaga się ze skutkami przeziębienia, które dokuczało jej w Dubaju. Widać to na zdjęciach i wideo z treningów. Podczas przerw w liderka światowego rankingu kaszlała i czyściła nos. Na szczęście to nic poważnego, a Polka zapewnia, że czuje się coraz lepiej. - Jest już dobrze. Najgorzej było w Dubaju, kiedy musiałam rozgrywać tam mecze. Teraz właściwie wyszłam na prostą. To mi jednak pokazało, że nawet jeśli nie czuję się najlepiej, to mogę wygrywać - powiedziała Iga Świątek. Liderka rankingu w Indian Wells błysnęła również na boisku piłkarskim. Grała z członkami swojego zespołu, a jej popisy docenił Robert Lewandowski. Liderka tenisowego rankingu od najmłodszych lat lubi haratać w gałę i teraz często w ten sposób urozmaica swój trening. "Wyglądałaś wspaniale" - skomentował "Lewy" popisy rodaczki.

O której gra Iga Świątek Indian Wells DRABINKA Iga Świątek Kiedy gra mecz w Indian Wells

Iga Świątek rok temu wygrała turniej w Indian Wells, pokonując w finale Marię Sakkari. Po tym triumfie Polka została wiceliderką rankingu, a zaraz potem - po abdykacji Ashleigh Barty - wspięła się na sam szczyt. Teraz nasza gwiazda broni tytułu. - Szczerze mówić zanim objęłam prowadzenie w rankingu, to w ogóle sobie tego nie wyobrażałam. Nie wiedziałam jak to wygląda na tym szczycie - powiedziała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Indian Wells. - W ubiegłym sezonie miałam takie momenty, kiedy myślałam sobie, że już tyle osiągnęłam i jest to sygnał, kiedy mogę grać z dużą wolnością. Nie przejmować się rekordami, osiągnięciami, bo to wszystko już mam. Ale to tak nie działa. Jesteśmy bardzo ambitni i pracujemy, aby cały czas wygrywać i poprawiać się jako sportowcy. Więc wciąż czuję presję, ale to część tej pracy. Czasami ta presja jest większa, czasami mniejsza, ale trzeba z nią funkcjonować - dodała Iga Świątek.

Super Tenis (7.03) Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Z kim gra Iga Świątek WTA Indian Wells DRABINKA Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz

Turniej w Indian Wells nazywany jest “piątą lewą” w Wielkim Szlemie. Czy w hierarchii Igi Świątek również znajduje się tuż za wielkoszlemową czwórką? - Według mnie to bardziej medialna opinia i to jak ten turniej zbudował sobie otoczkę wokół siebie - powiedziała Iga Świątek. - Dla mnie to turniej jak każdy inny. Być może wiąże się z większym prestiżem, ale do każdego meczu podchodzę tak samo poważnie. Wiadomo, że warto jest wygrać duży turniej, aby zdobyć więcej punktów w rankingu, ale dla mnie to jest jak każdy inny “tysiączek” - dodała Iga Świątek. Malowniczo położony kompleks Indian Wells Tennis Garden nazywany jest tenisowym rajem. Gwiazdy z kortów zgodnie nazywają go najpiękniejszą areną zmagań w tourze. Powstał w 2000 r. niedaleko Palm Springs w Kalifornii na spalonej słońcem pustyni, z której roztacza się niesamowity widok na pobliskie góry. W 2009 r. jego właścicielem został miliarder Larry Ellison, jeden z najbogatszych ludzi na świecie. To jego ogromne nakłady finansowe sprawiły, że ten tenisowy raj stał się najbardziej nowoczesnym i luksusowym kompleksem na świecie. Turniej w Indian Wells rangą i prestiżem ustępuje tylko turniejom wielkoszlemowym. Mistrzowie zgarną po 1,26 mln dolarów (rok temu 1,23 mln).

O której godzinie gra Iga Świątek mecz Indian Wells KIEDY gra Iga Świątek pierwszy mecz

Iga Świątek i Hubert Hurkacz w Indian Wells znów stworzyli mikstową parę i walczyli wspaniale w pokazowym turnieju charytatywnym Tie Break Tens w Indian Wells. Polskie gwiazdy w świetnym stylu pokonały Kanadyjczyków i Greków, ale finale przegrały 8-10 z białorusko-amerykańskim duetem Aryna Sabalenka/Taylor Fritz. Zwycięzcy zgarnęli puchar i 200 tysięcy dolarów, które przekażą na cel charytatywny. - Lubię grać z Hubim miksta. W styczniu świetnie się dogadywaliśmy w United Cup, a teraz też zabawa była znakomita - podsumowała udany występ Iga Świątek. - Naprawdę dobrze mieć liderkę rankingu WTA po tej samej stronie siatki - dodał z uśmiechem Hubi. W turnieju Tie Break Tens wystąpiło osiem par mikstowych i były to same wielkie gwiazdy. Rywalizacja toczyła się w systemie pucharowym, a mecze rozgrywane były do 10 wygranych punktów. Wszystko potrwało w sumie dwie godziny. Polacy w 1/4 finału ograli 10-6 Kanadyjczyków Leylę Fernandez i Feliksa Augera-Aliassime, a w półfinale pokonali 10-7 Greków Marię Sakkari i Stefanosa Tsitsipasa. W finale też prowadzili 3-1, ale końcówka należała do rywali. W końcówce na trybunach poniósł się pomruk zgrozy, bo Amerykanin Fritz trafił potężnie piłką stojącą tuż przy siatce Igę. Na twarzy Polki pojawił się grymas bólu, ale obyło się bez kontuzji.

Iga Świątek Z KIM gra DRABINKA Indian Wells KIEDY gra Iga Świątek

Iga Świątek rywalizację w Indian Wells zacznie od 2. rundy, a jej rywalką będzie Amerykanka Claire Liu (nr 56) lub Anna Karolina Schmiedlova (nr 101). Polka pierwszy mecz zagra w sobotę 11 marca. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport. PONIŻEJ DRABINKA KOBIET INDIAN WELLS 2023