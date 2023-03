Iga Świątek Kiedy gra Indian Wells DRABINKA WTA LOSOWANIE Z kim gra Iga Świątek pierwszy mecz

Iga Świątek zaczyna walkę Indian Wells. Za nami losowanie drabinki. Iga Świątek walkę w Indian Wells zacznie od 2. rundy, a rywalką Polki będzie Amerykanka Claire Liu (nr 56) lub Belgijka Alison Van Uytvanck (nr 85). Wcześniej bo już w najbliższą noc Iga Świątek zagra w Indian Wells w turnieju pokazowym Tie Break Tens. Jej partnerem będzie Hubert Hurkacz.

Iga Świątek KIEDY gra Indian Wells Kiedy gra Iga Świątek najbliższy mecz

Iga Świątek rok temu wygrała turniej w Indian Wells, pokonując w finale Marię Sakkari. Po tym triumfie Polka została wiceliderką rankingu, a zaraz potem - po abdykacji Ashleigh Barty - wspięła się na sam szczyt. Teraz nasza gwiazda broni tytułu. Malowniczo położony kompleks Indian Wells Tennis Garden nazywany jest tenisowym rajem. Gwiazdy z kortów zgodnie nazywają go najpiękniejszą areną zmagań w tourze. Powstał w 2000 r. niedaleko Palm Springs w Kalifornii na spalonej słońcem pustyni, z której roztacza się niesamowity widok na pobliskie góry. W 2009 r. jego właścicielem został miliarder Larry Ellison, jeden z najbogatszych ludzi na świecie. To jego ogromne nakłady finansowe sprawiły, że ten tenisowy raj stał się najbardziej nowoczesnym i luksusowym kompleksem na świecie. Turniej w Indian Wells rangą i prestiżem ustępuje tylko turniejom wielkoszlemowym. Mistrzowie zgarną po 1,26 mln dolarów (rok temu 1,23 mln).

Kiedy gra Iga Świątek WTA Indian Wells DRABINKA Z kim gra Iga Świątek

Iga Świątek zagra w Indian Wells po występie w Dubaju, gdzie przegrała w finale (4:6, 2:6) ze świetnie dysponowaną Barborą Krejcikovą. Dla wieli kibiców ta porażka była sporym rozczarowaniem, a niektórzy przesadzili z krytyką. Liderka rankingu zareagowała na nią w poruszającym poście skierowanym do fanów. „Rzadko czytam o sobie w Internecie, ale tym razem to zrobiłam. Widziałam, że wielu z Was miało wyższe oczekiwania co do mojej dyspozycji tego dnia. Mogę tylko powiedzieć, że jestem po prostu człowiekiem, nie robotem. Człowiekiem, który ma za sobą dwa udane tygodnie na korcie. Nadal będę dbać o jak najwyższe standardy mojej pracy, będę cieszyć się tenisem i wciąż ciężko pracować. W końcu to właśnie mogę kontrolować, tylko tyle i aż tyle. Moją pracę i zaangażowanie” – napisała do kibiców Iga Świątek. Rozpędzona Polka demolowała kolejne rywalki, ale... trafiła kosa na kamień. W finale Czeszka Krejcikova znalazła sposób na przeziębioną Igę. "Ostatnie kilka tygodni były dla mnie i dla nas bardzo intensywne i pełne wyzwań, ale ciężko pracowaliśmy i zrobiliśmy progres w wielu obszarach. Bardzo cieszyłam się turniejami w Doha i w Dubaju, mimo choroby, i mimo że drugi z finałów przegrałam (duże gratulacje dla Barbory!), to wiem, że mój poziom był dobry i że dałam z siebie wszystko, co mogłam, od kilku dni zmagając się z infekcją” – stwierdziła Iga Świątek.

Iga Świątek Z KIM gra DRABINKA Indian Wells KIEDY gra Iga Świątek

Iga Świątek rywalizację w Indian Wells zacznie od 2. rundy, a jej rywalką będzie Amerykanka Claire Liu (nr 56) lub Belgijka Alison Van Uytvanck (nr 85). Polka pierwszy mecz zagra w piątek 10 marca lub w sobotę 11 marca. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport.