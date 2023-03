i Autor: AP Mikst Iga Świątek - Hubert Hurkacz RELACJA NA ŻYWO Indian Wells Mikst Świątek Hurkacz NA ŻYWO RELACJA LIVE ONLINE WYNIK Turniej miksta Tie Break Tens

Iga i Hubi grają miksta!

Mikst Iga Świątek - Hubert Hurkacz RELACJA NA ŻYWO Indian Wells Mikst Świątek Hurkacz NA ŻYWO RELACJA LIVE ONLINE WYNIK Turniej miksta Tie Break Tens

Mikst Iga Świątek Hubert Hurkacz NA ŻYWO RELACJA LIVE WYNIK Turniej miksta Indian Wells mikst Świątek Hurkacz RELACJA NA ŻYWO ONLINE. Iga Świątek i Hubert Hurkacz dzisiaj w nocy zagrają w turnieju miksta Tie Break Ten w Indian Well. Polskie gwiazdy wezmą udział w w pokazowych zawodach charytatywnych Eisenhower Cup, która poprzedza turnieje WTA i ATP w Indian Wells. Zagra osiem par mikstowych i będą to wielkie gwiazdy. Główna nagroda to aż 200 tysięcy dolarów! Iga Świątek i Hubert Hurkacz w styczniu stworzyli zabójczą mieszankę w United Cup. Teraz grają w Indian Wells. Śledź naszą relację na żywo i wynik miksta Świątek Hurkacz w Indian Wells.