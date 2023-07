Kiedy gra Iga Świątek Wimbledon O której gra Iga Świątek - Lin Zhu O której godzinie mecz Świątek 1. runda

Opisała to w internecie

Iga Świątek zaczyna walkę w Wimbledonie, a jej rywalką w 1. rundzie jest Chinka Lin Zhu. Mecz Iga Świątek - Lin Zhu w 1. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w poniedziałek 3 lipca, w pierwszym dniu turnieju. Początek meczu Świątek - Zhu o godzinie 14 polskiego czasu na korcie nr 1 (drugi co do wielkości). Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek przed Wimbledonem trenuje normalnie w Londynie, a w czasie konferencji prasowej zapewniała, że nie ma już powodów do zmartwień. W piątek liderka rankingu miała zagrać w półfinale turnieju WTA w Bad Homburg (z Włoszką Lucią Bronzetti), ale wycofała się z gry. Jako powód podała gorączkę, możliwe zatrucie pokarmowe i kłopoty ze snem. Od początku pojawiły się domysły, że Polka po prostu oszczędzała siły przed Wimbledonem. – Czuję się już dobrze – uspokajała Iga Świątek po dotarciu do Londynu. – Miałam naprawdę ciężką noc. Nad ranem razem z trenerem od przygotowania fizycznego wykonaliśmy pomiary i wyniki badań nie wyglądały dobrze, bo prawie w ogóle nie spałam – zdradziła Polka, która razem z fizjoterapeutą Maciejem Ryszczukiem wykorzystuje aparaturę badającą m.in. poziom zmęczenia. – Bolał mnie brzuch, ale nie wiem czy coś mi dolegało, bo potem w ciągu dnia czułam się już dobrze. Dlatego myślę, że z moim zdrowiem będzie wszystko w porządku – dodała Iga Świątek.

Iga Świątek pierwszy mecz na Wimbledonie z Chinką Lin Zhu zagra w poniedziałek 3 lipca. Ma zatem sporo czasu na odpoczynek i spokojne treningi na londyńskiej trawie. Z zajmującą 33. miejsce w rankingu Chinką Lin Zhu powalczy po raz pierwszy. Zdaniem bukmacherów Iga Świątek jest już faworytką numer 1 do wygrania Wimbledonu, choć jeszcze kilka dni temu wyżej oceniano szanse broniącej tytułu Jeleny Rybakiny czy Aryny Sabalenki. Notowania Polki poszły w górę po jej świetnych występach w Bad Homburg i korzystnym losowaniu. Większość najgroźniejszych rywalek znalazła się drugiej połowie drabinki. – Czuję, że dobrze wykorzystałam czas w Bad Homburg, żeby potrenować i przyzwyczaić się do kortów trawiastych. Mam wrażenie, że z każdym rokiem coraz szybciej przyzwyczajam się do tego rytmu gry. Jestem gotowa i podekscytowana przed Wimbledonem – powiedziała Iga Świątek, która wygrała już dziesięć meczów z rzędu (siedem na mączce, trzy na trawie).

Mecz Iga Świątek - Lin Zhu w 1. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w poniedziałek 3 lipca. Początek meczu Świątek - Zhu o godzinie 14 polskiego czasu. Transmisje TV z Wimbledonu na antenie Polsatu Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.