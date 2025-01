Działacze z Arabii Saudyjskiej zagięli bowiem parol na gwiazdę Realu Madryt, Viniciusa Juniora. Niespełna 25-letni Brazylijczyk jest piłkarzem „Królewskich” od 2018 roku, a kontrakt ma ważny do czerwca 2027. Od dłuższego czasu mówi się o zakusach na Brazylijczyka klubów z Arabii saudyjskiej. Według dziennikarza Bena Jacobsa Saudyjczycy są gotowi zapłacić skrzydłowego aż 350 mln euro! Byłaby to najwyższa kwota transferowa w historii. Do tej pory rekordowy był transfer Neymara z Barcelony do PSG za 222 mln euro. Miało to miejsce w 2017 roku.

Do jakiego klubu mógłby trafić Vinicus jr.? Zdaniem Jacobsa głównymi zainteresowanym są: aktualny mistrz Arabii Saudyjskiej Al Hilal, w którym Vinicius miałby zastąpić wspomnianego Neymara, a także Al-Nassr. Piłkarzami tego drugiego zespołu są m.in. Cristiano Ronaldo i Sadio Mane. Pozyskanie Viniciusa w tym okienku transferowym jest niemożliwe, ale zdaniem Jacobsa będzie to realne po zakończeniu tego sezonu. Real sprowadzając tego zawodnika w 2018 roku zapłacił brazylijskiemu Flamengo 45 mln euro. Obecnie jego wartość jest szacowana przez portal transfermarkt na 200 mln euro. W barwach Realu Vinicius wywalczył dwukrotnie Ligę Mistrzów, a trzy razy był mistrzem Hiszpanii. Vinicius wciąż jest bardzo ważnym ogniwem Realu. W obecnym sezonie we wszystkich rozgrywkach strzelił 14 goli oraz zaliczył 10 asyst. W ubiegłym roku został wybrany najlepszym piłkarzem na świecie według FIFA, a w plebiscycie "Złotej Piłki" zajął drugie miejsce.

Jan Tomaszewski o problemach Agaty Wróbel: Trzeba jej pomóc!