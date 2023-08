Kiedy gra Iga Świątek WTA Montreal Świątek - Pliskova O której godzinie gra Iga Świątek pierwszy mecz

Iga Świątek poznała rywalkę w 2. rundzie turnieju WTA w Montrealu. Będzie nią Czeszka Karolina Pliskova. Była liderka rankingu pokonała 6:3, 6:7, 6:2 Chinkę Lin Zhu. Świątek i Pliskova grały ze sobą dwa razy, a Iga wygrała oba te spotkania. Atutem wysokiej Czeszki jest przede wszystkim potężny serwis. Zmuszona do ruchu i biegania, popełnia błędy. Mecz Świątek - Pliskova zostanie rozegrany w środę 9 sierpnia. Są już informacje, o której zagra Iga. Poniżej szczegóły.

Kiedy gra Iga Świątek WTA Montreal Świątek - Pliskova O której gra Iga Świątek

Iga Świątek w Montrealu trenuje już od kilku dni. Również na IGA Stadium, głównej arenie. Polka jest popularną na całym świecie gwiazdą, ale mieszczący blisko 12 tys. widzów stadion w Montrealu nie został tak nazwany na jej cześć. IGA to największa sieć supermarketów w Quebecu, jeden z głównych sponsorów turnieju. - Nazwali tutaj główny stadion na moją cześć. To wielki zaszczyt i udawajmy, że tak właśnie jest - żartowała Polka. - Tak naprawdę to oczywiście zbieg okoliczności, ale to fajne. Miło mi, kiedy widzę napisy "IGA Stadium". Tak powinno być też w innych turniejach - dodała z uśmiechem. - Czuję się naprawdę dobrze. Za mną kilka dni intensywnych treningów. Przyleciałam tutaj w dobrym nastroju po zwycięstwie w Warszawie i jestem podekscytowana przed pierwszym meczem - powiedziała Iga. - Dobrze, że mam już za sobą jeden turniej na kortach twardych. Rok temu było inaczej. Teraz łatwiej mi się było skupić na pracy - stwierdziła Polka.

O której gra Iga Świątek WTA Montreal Świątek - Pliskova KIEDY gra Iga Świątek

Iga Świątek z Karoliną Pliskovą zagrała dwa razy. Najpierw był pamiętny finał turnieju w Rzymie, w którym Polka zdemolowała Czeszkę 6:0, 6:0. W tym sezonie panie zagrały w Stuttgarcie i spotkanie było bardziej zacięte - Iga wygrała 4:6, 6:1, 6:2. Polka zaczyna walkę Rogers Cup, jak nazywane są rozgrywane równolegle sierpniowe turnieje kobiet i mężczyzn w Kanadzie. Odbywa się w dwóch wielkich miastach. W latach parzystych tenisistów gości Montreal, a tenisistki - Toronto. W latach nieparzystych następuje zamiana. Tak się złożyło, że Iga Świątek na IGA Stadium w Montrealu zagra po raz pierwszy. W głównej drabince jest też Magda Linette, która w 1. rundzie zagra z Wiktorią Azaranką. Iga Świątek rok temu w Toronto odpadła już w 1/8 finału po dramatycznym boju i porażce (4:6, 6:3, 5:7) z Brazylijką Beatriz Haddad Maią. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina znalazły się w dolnej połówce drabinki turnieju WTA w Montrealu. To oznacza, że Iga Świątek może trafić na którąś z nich dopiero w finale.

Iga Świątek Kiedy gra pierwszy mecz WTA Montreal Iga Świątek rywalka

Iga Świątek w Montrealu spróbuje pójść w ślady Agnieszki Radwańskiej. W 2014 r. krakowianka we wspaniałym stylu wygrała ten wielki turniej, pokonując w finale (6:4, 6:2) słynną Amerykankę Venus Williams, która w półfinale ograła wtedy... swoją młodszą i jeszcze sławniejszą siostrę Serenę. To było 14. turniejowe zwycięstwo 25-letniej wtedy Radwańskiej w karierze (w sumie wygrała 20 turniejów). 22-letnia Iga Świątek właśnie zanotowała w Warszawie już swój 15. triumf. - Jestem z siebie dumna i bardzo zadowolona, że tak rozpoczęłam tę serię turniejów na kortach twardych - mówiła Iga po zwycięstwie na warszawskiej Legii.

Iga Świątek - Pliskova O której godzinie gra Iga Świątek pierwszy mecz w Montrealu

Iga Świątek dogoniła właśnie Karolinę Woźniacką. Przyjaciółka Agnieszki Radwańskiej w latach 2010-2018 w sumie była numerem 1 też przez 71 tygodni. - Ona nie reprezentuję Polski, ale mówi w naszym języku, a jej rodzice są Polakami. Dlatego była dla mnie podobną inspiracją jak Aga Radwańska - powiedziała Iga pytana o Dunkę. Świątek pokonała Woźniacką 1:6, 6:3, 6:4 niemal dokładnie 4 lata temu w Toronto. To była duża sensacja i ważny moment w karierze 18-letniej wtedy Polki. - Zwycięstwo nad nią było dla mnie przełomem, bo pokazało mi, że jestem w stanie wygrywać takie mecze przeciwko najlepszym i bardzo doświadczonym zawodniczkom. Dodało mi dużo wiary w siebie - wspominała teraz Iga. W Montrealu kolejną szansę na zdetronizowanie Polki będzie miała Aryna Sabalenka, ale po pierwsze - Białorusinka musi wygrać cały turniej, a po drugie - Świątek nie może dojść do ćwierćfinału.

Kiedy Iga Świątek gra pierwszy mecz w Montrealu Świątek - Pliskova GODZINA meczu

Mecz Iga Świątek - Karolina Pliskova w 2. rundzie turnieju WTA w Montrealu zostanie rozegrany w środę 9 sierpnia. Na antenie Canal+ Sport dziennikarz Bartosz Ignacik przekazał informację, że Iga Świątek ma zagrać swój pierwszy nie przed godz. 18:30 lub około godz. 20:00 czasu polskiego. Transmisje TV z turnieju WTA w Montrealu na antenie Canal+ Sport.