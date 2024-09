Magdalena Fręch w Guadalajarze odniosła życiowy sukces. 27-latka po raz pierwszy zagra w finale turnieju tej rangi. Do tej pory zajmowała najwyżej 42. lokatę w światowym rankingu. W lipcu, tuż przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Paryżu, wystąpiła po raz pierwszy w finale, przegrywając w Pradze z Magdą Linette. W przypadku końcowego triumfu może się zameldować nawet na 31. miejscu. Za awans do finału Magda Fręch zarobiła już bardzo dużo pieniędzy.

O której gra Magdalena Fręch w finale WTA w Guadalajarze? Kiedy finał Fręch?

Magdalena Fręch w półfinale turnieju w Guadalajarze pokonała 7:6(4), 7:5 doświadczoną Caroliną Garcią, niegdyś czwartą rakietę świata, triumfatorkę 11 turniejów WTA w singlu. W styczniu Polka dość sensacyjnie pokonała tę Francuzkę w 2. rudzie Australian Open - 6:4, 7:6(7-2). Teraz też okazała się lepsza. Francuzka w obu setach szybko wypracowała sobie wyraźną przewagę. W pierwszym prowadziła kolejno 3:0 i 5:2, ale nie potrafiła postawić kropki nad "i". W dziewiątym gemie pierwszej partii Fręch obroniła dwa setbole, zanim przełamała po raz pierwszy serwis przeciwniczki, a po chwili wyrównała na 5:5. Później miała dwa kolejne breaki, ale o losach tej odsłony zdecydował tie-break.

Drugi set toczył się według niemal identycznego scenariusza. Było już 3:0 dla Carlonie Garcii, ale Magdalena Fręch znów odrobiła straty. Później miały miejsce dwa kolejne przełamania z obu stron, ale decydujące i kończące okazało się następne w 12. gemie, które dało Fręch wygraną 7:5 i awans do finału. - Trudno na gorąco opisać, co czuję, bo ciągle kłębi się we mnie mnóstwo emocji. To mój pierwszy finał WTA 500, więc to naprawdę wyjątkowe osiągnięcie i wielki krok w mojej karierze - skomentowała Fręch trwające dwie godziny i osiem minut spotkanie.

W drugim półfinale Australijka Olivia Gadecki pokonała Kolumbijkę Camilę Osorio 6:2, 6:3 i po raz pierwszy zagra o tytuł WTA.

Kiedy finał Fręch - Gadecki O której godzinie gra Magda Fręch w finale WTA Guadalajara

Mecz Magdalena Fręch - Olivia Gadecki w finale turnieju WTA w Guadalajarze zostanie rozegrany w nocy z niedzieli na poniedziałek 15/16 września 2024 r. Początek finału Fręch - Gradecki ok. godziny 1 w nocy polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Canal+ Sport.

