Koniec epoki w kobiecym tenisie. Pierwsza taka sytuacja od 30 lat, łza może zakręcić się w oku

W ostatnich latach niewiele zawodniczek potrafiło utrzymać się na szczycie rankingu kilka sezonów z rzędu. Trzykrotnie na koniec sezonu liderką była Ash Barty w latach 2019-2021, a wcześniej Serena Williams w latach 2013-2015. Do ich wyniku zbliżyły Simona Halep (2017, 2018) i Iga Świątek (2022, 2023) i z pewnością przede wszystkim dla polskich fanów bolesne było przerwanie dominacji raszynianki, ponieważ brakowało stosunkowo niewiele, by utrzymała swoją pozycję, jednak przez parę tygodni nie mogła ona grać z powodu zawieszenia. Trudno sobie wyobrazić, że któraś z obecnie grających zawodniczek będzie w stanie kiedyś zbliżyć się do osiągnięć wspomnianej już Sereny Williams, która pobiła wiele rekordów w tej dyscyplinie. Łatwo można przy tym zapomnieć, że wielkie sukcesy odnosiła także jej starsza siostra Venus, która w jednej statystyce może pochwalić się lepszym wynikiem od Sereny. Niestety, jej wspaniała seria właśnie dobiegła końca.

W poniedziałek, 31 marca, gdy opublikowano najnowszy ranking WTA, kobieca federacja poinformowała, że zabrakło w nim Venus Williams. Co więcej, przekazano, że taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy od... 30 lat, a dokładniej, od 20 sierpnia 1995 roku. Od tamtego momentu Venus Williams zawsze była notowana w rankingu. Najwyżej w tym zestawieniu 7-krotna mistrzyni wielkoszlemowa była oczywiście na pierwszym miejscu, na które wspięła się po raz pierwszy 25 lutego 2002 roku. Co ciekawe jednak, nigdy nie skończyła roku jako numer jeden – we wspomnianym 2002 roku wyprzedziła ją Serena. Kilkukrotnie starsza z sióstr kończyła rok na 2. czy 3. lokacie.

W najnowszym notowaniu singlowego rankingu WTA, które ukazało 31 marca, zabrakło Venus Williams.Jak podaje strona WTA, po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce... 20 sierpnia 1995 roku.Amerykanka widniała na liście nieprzerwanie od niemal 30 lat. Koniec pewnej epoki.ℹ️… pic.twitter.com/qb10b4PxWx— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) April 3, 2025

Venus Williams skończy w tym roku 45 lat. Jeszcze do 2018 roku utrzymywała się w czołowej dziesiątce rankingu WTA. Ostatni raz notowana w nim była 17 marca 2025 roku na 1151. miejscu. Oprócz wspomnianych 7 tytułów Wielkiego Szlema jako singlistka, starsza z sióstr Williams wygrała także 14 tytułów wielkoszlemowych w deblu. W 2000 roku została podwójną mistrzynią olimpijską – w singlu i w deblu (w parze z Sereną). Złote medale olimpijskie w grze podwójnej zdobywała także w Pekinie (2008) i Londynie (2012). Łącznie wygrała 49 turniejów w grze pojedynczej oraz 22 w grze podwójnej.

