Wielka kłótnia o pieniądze w tenisie. Gwiazdy żądają zmian! W tle milionowe kwoty

Iga Świątek w ogniu krytyki po szokującej decyzji. Tenisistka została porównana do Roberta Lewandowskiego

Czołowi tenisiści świata wystosowali list do organizatorów czterech turniejów wielkoszlemowych, domagając się znacznego zwiększenia puli nagród i bardziej sprawiedliwego podziału przychodów. Jak informuje francuski dziennik "L'Equipe", zawodnicy cyklów WTA i ATP zaapelowali do organizatorów Australian Open, French Open, Wimbledonu i US Open o zwiększenie ich udziału w zyskach turniejowych.

Gwiazdy chcą, by wzorować się na modelu NBA, gdzie koszykarze otrzymują 50% przychodów generowanych przez ligę. Według "L'Equipe", French Open 2023 wygenerował 338 mln euro przychodu, z czego pula nagród wyniosła 53,5 mln euro – to zaledwie 16% całkowitego dochodu.

Po Idze Świątek kolejny cios dla kibiców! Fatalne wieści przed meczami reprezentacji Polski

Gwiazdy tenisa podpisały się pod listem!

Wśród zawodników, którzy podpisali list, znalazła się Emma Navarro (11. WTA), która na turnieju WTA w Charleston powiedziała: "Istniały pewne niesprawiedliwe proporcje płacowe w przeszłości. To dobra sprawa, aby zjednoczyć się jako zawodnicy i upewnić się, że jesteśmy traktowani uczciwie."

Qinwen Zheng (8. WTA) podkreśliła, że wyższe nagrody nie tylko pomogą najlepszym graczom, ale przede wszystkim tym, którzy potrzebują pieniędzy z Wielkich Szlemów, by przetrwać cały rok.

Dramatyczne sceny podczas turnieju WTA. Tenisistka nagle upadła na kort. Opuściła plac gry na wózku [WIDEO]

Czołowi tenisiści wywierają presję na ATP i WTA

W ostatnich latach wynagrodzenia w turniejach wielkoszlemowych rosły – w 2023 roku pula nagród we wszystkich czterech turniejach wyniosła 231 mln dolarów, a rok później wzrosła do 254 mln dolarów. Jednak według tenisistów podział środków wciąż jest niesprawiedliwy.

List pojawił się zaledwie dwa tygodnie po pozwie Stowarzyszenia Zawodowych Tenisistów (PTPA) przeciwko ATP i WTA, w którym zawodnicy zarzucili organizacjom:

przeładowany kalendarz – 11 miesięcy turniejów w roku,

przymus rozgrywania nocnych meczów, prowadzący do kontuzji,

losowe kontrole antydopingowe o nieregularnych porach,

brak wsparcia prawnego podczas przesłuchań.

Zawodnicy domagają się bardziej sprawiedliwego podziału zysków i poprawy warunków pracy, co może wywołać zmiany w systemie finansowania tenisa. Organizatorzy Wielkich Szlemów jeszcze nie odpowiedzieli na list, ale presja ze strony graczy stale rośnie.

Super Tenis 24.03.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.