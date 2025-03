Koniec współpracy Tomasza Berkiety z byłym trenerem Igi Świątek. Tenisista wyjawił nam powody, wszystko stało się jasne

- Piotr zaczął współpracować z Dalmą Galfi, która zajmuje miejsce w okolicach 150 WTA. Ciężko mu pogodzić ATP z WTA. Tym bardziej, że Dalma ostatnio dostała się do Australian Open. Musiał więc wyjechać z nią na trzy tygodnie, a to jest okres przygotowawczy. To byłoby ciężkie do pogodzenia, więc podjęliśmy decyzję, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozstanie się – ujawnił „Super Expressowi” Tomasz Berkieta.