Kibice wyciągnęli to na meczu Barcelony. Był ogromny, jasny przekaz w kierunku Wojciecha Szczęsnego

W 2025 roku FC Barcelona znów przypomina drużynę, która imponowała na początku sezonu. Przypomnijmy, że pod koniec roku „Duma Katalonii” prezentowała się fatalnie – w listopadzie oraz grudniu na 8 spotkań ligowych wygrała dwa, dwa zremisowała i aż cztery przegrała! Od Nowego Roku wszystko się jednak zmieniło, a po remisie z Getafe Barcelona zanotowała w lidze sześć kolejnych zwycięstw, które przywróciły ją na pozycję lidera LaLigi. Do tego Barcelona nie przegrała też żadnego meczu w Lidze Mistrzów, Pucharze Króla i Superpucharze Hiszpanii, a w większości meczów między słupkami bramki katalońskiej drużyny stał Wojciech Szczęsny. Polak zbiera całkiem dobre recenzje i już mało kto dziwi się, że wygryzł on Inakiego Penę, choć sposób w jaki Hansi Flick dokonał tej zmiany w zespole budził sporo dyskusji. Ale dla kibiców Wojciech Szczęsny jest nie tylko obiektem zachwytów, ale stał się też celem... wielu żartów.

Tomasz Iwan: Szczęsny? Nie wszystkie jego interwencje są szczęśliwe

Nie jest tajemnicą, że Wojciech Szczęsny lubi palić papierosy. Choć nałóg ten u bramkarza nie wywołuje tyle emocji, a tym bardziej we Włoszech, gdzie przez ostatnie lata grał polski golkiper, tak teraz jest to dużo szerzej komentowane. W karykaturalny sposób do nałogu Szczęsnego nawiązał jakiś czas temu dziennik „Mundo Deportivo”, ale też fani nie przeszli obok tego obojętnie, układając o nim przyśpiewkę, również z nawiązaniem do palenia. Okazuje się, że jest to dla nich wciąż wdzięczny temat.

Na profilu Out of context Barcelona na Facebooku pojawiło się niedawno zdjęcie z trybun Stadionu Olimpijskiego w Barcelonie na wzgórzu Montjuic, na którym Barcelona rozgrywa swoje mecze ze względu na przebudowę Camp Nou. Na zdjęciu widać, jak jeden z kibiców trzyma w dłoni... ogromną tubę, pomalowaną tak, by przypominała papierosa, a na niej napis „Szczęsny nr 1”. Widać, że temat nałogu Wojciecha Szczęsnego wciąż grzeje fanów piłki nożnej w Hiszpanii i nie zapowiada się, by miało się to zmienić – zwłaszcza jeśli Szczęsny wciąż będzie jedną z wyróżniających się postaci w „Dumie Katalonii”.