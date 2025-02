Robert Lewandowski znów to pokazał, co za moc! Gwiazdor Barcelony krok od rekordu

Czwarty bramkarz do brydża?

Otóż dziennika "Marca" poinformował, że klub z Katalonii ma prowadzić rozmowy dotyczące pozyskania Joana Garcii. To bramkarz lokalnego rywala, Espanyolu. Jest wychowankiem tego klubu, a obecnie rozgrywa najlepszy sezon w karierze. Wystąpił we wszystkich 25. meczach ligowych i jest jednym z najmocniejszych puntów zespołu walczącego o utrzymanie w La Liga. W czterech meczach zachował czyste konto. Można zadać pytanie, po co Barcelonie kolejny bramkarz, jeśli nie zawodzi Szczęsny, a do powrotu na boisko szykuje się Marc-Andre ter Stegen. Ponadto jest jeszcze Inaki Pena, który w ostatnich tygodniach przegrywa rywalizację ze Szczęsnym. Wydaje się , że Garcia byłby inwestycją na przyszłość. Ma niespełna 24 lata, a więc jest dużo młodszy od Szczęsnego i ter Stegena. Zbiera wiele pochwał za swoją grę, a jego wartość obecnie wynosi 10 mln euro.

Chce go również Arsenal

Garcią bardzo zainteresowany jest londyński Arsenal, w sprawę jego pozyskania miał się włączyć hiszpański szkoleniowiec tego klubu, Mikel Arteta. Wydaje się, że „Barca” prowadząc rozmowy chce na bieżąco monitorować sytuację i zaproponować bramkarzowi jak i jego klubowi lepsze warunki transferu niż Arsenal. Garcia ma wpisaną klauzulę odstępnego w wysokości 25 milionów euro. Jeśli Espanyol spadłby z La Liga, kwota odstępnego może zapewne ulec obniżeniu. Jego kontrakt z Espanyolem jest ważny aż do czerwca 2028 roku. Garcia ma tego samego agent, co jedna z gwiazd Barcelony, Dani Olmo, a to może ułatwić rozmowy przy ewentualnym transferze. Garcia ma 191 cm wzrostu. Występował w młodzieżowych reprezentacjach Hiszpanii, począwszy od kadry U-18 do U-21.

