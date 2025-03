Trener Barcelony przemówił o przyszłości Wojciecha Szczęsnego! Te słowa odbiją się szerokim echem

Ligowe mecze FC Barcelony w TVP Sport! Polska stacja nabyła prawa do transmisji. Ważne informacje dla kibiców

Od dziewięciu meczów Wojciech Szczęsny nie opuszcza bramki FC Barcelony, do której wskoczył w styczniu. Wcześniej od października rywalizował z Inakim Peną, ale obecnie Hansi Flick otwarcie przyznaje, że to Polak jest jego pierwszym bramkarzem. Były już reprezentant Polski świetnie odnalazł się w roli zastępcy kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena i przekonał do siebie naprawdę spore grono kibiców. Ci nie chcieliby się rozstawać ze Szczęsnym i coraz głośniej mówią o przedłużeniu kontraktu wygasającego w czerwcu. O taką ewentualność zapytano więc trenera drużyny przed niedzielnym meczem z Realem Sociedad.

- Chciałbyś, żeby "Tek" został na następny sezon? Koncepcja jest taka, żeby zaoferować mu pozostanie na kolejny rok? - spytał wprost Adria Albets z "Cadena SER" na przedmeczowej konferencji prasowej.

- Nie oferuję nic żadnemu piłkarzowi, ponieważ to zadanie należy do Deco i klubu. Skupiam się na drużynie, którą mam. Jesteśmy zadowoleni ze Szczęsnego, ale w sprawie kontraktu musicie rozmawiać z Deco, bo to jego praca - odpowiedział Flick, cytowany przez TVP Sport.

Wywołany do tablicy został Deco, czyli dyrektor sportowy Barcelony od sierpnia 2023 roku. W latach 2004-2008 był piłkarzem tego klubu, do którego trafił z FC Porto po zwycięstwie w Lidze Mistrzów. Teraz w trudnych realiach finansowych odpowiada za kadrę "Blaugrany" i w najbliższych tygodniach wyjaśni się, czy spróbuje zatrzymać Szczęsnego na dłużej.

Z Polakiem w składzie Barca nie przegrała jeszcze żadnego meczu. W 12 występach 34-letni bramkarz zachował sześć czystych kont. Ten bilans będzie mógł poprawić już w niedzielę. 2 marca FC Barcelona zagra u siebie ligowy mecz z Realem Sociedad, z którym przegrała w listopadzie na wyjeździe 1:0.

