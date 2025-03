TVP pokaże mecz Barcelony w niedzielę, 2 marca! Transmisja online za darmo. Kto komentuje?

Saga z udziałem Wojciecha Szczęsnego trwa w najlepsze! Hiszpanie nie kryją tego, co musi się wydarzyć

TVP nabyła prawa do ligowych meczów FC Barcelony Femeni w piątek, 28 lutego. To znakomita wiadomość dla kibiców piłki nożnej w Polsce - będą mogli śledzić jedną z najlepszych kobiecych drużyn świata, w której od tego sezonu błyszczy Ewa Pajor. Kapitan reprezentacji Polski ma już na koncie 15 goli w 17 meczach ligowych, a każdy kolejny będzie można oglądać za darmo w TVP. Do końca sezonu zostało 11 kolejek, premierowa transmisja ze spotkania Barcy już w najbliższą niedzielę, 2 marca.

W 20. kolejce ligowej Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Eibar. Początek spotkania o godzinie 14:00, a już o 13:53 rozpocznie się transmisja na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport! Wybrane mecze Pajor i koleżanek będą transmitowane również na antenach TVP, ale tym razem telewidzom zostanie jedynie wieczorna retransmisja na TVP Sport o 22:35.

Wiadomo już, kto skomentuje pierwszy mecz kobiecej Barcelony w TVP. Ten zaszczyt przypadnie duetowi Maciej Piotrowski i Joanna Tokarska. To oni poprowadzą transmisję ze spotkania Eibar - Barcelona w niedzielę, 2 marca. W pierwszym meczu tych drużyn w listopadzie było 4:0 dla faworytek, a Pajor była wtedy oszczędzana. Tym razem jej drużyna powalczy o ligowe punkty tuż przed pierwszym bojem w półfinale Pucharu Królowej z Realem Madryt. Ten już w czwartek o 19:00 w Madrycie.