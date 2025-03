Ewa Pajor o swoim wzorze do naśladowania. Nie wskazała Lewandowskiego, postawiła na inną legendę

Dotarli do piekielnie ważnych wieści o Wojciechu Szczęsnym! To zachowanie Polaka przesądziło. Kulisy decyzji trenera Barcelony

Ewa Pajor ma wzór do naśladowania. Bez wahania postawiła na Ronaldo

Ewa Pajor zachwyca po transferze do Barcelony. Zainteresowanie kobiecym futbolem w Polsce rośnie, a to także zasługa polskiej napastniczki, która od długiego czasu znajduje się w ścisłej europejskiej czołówce. Co więcej, Biało-czerwone awansowały na mistrzostwa Europy, które odbędą się w lipcu tego roku. Ewa Pajor to prawdziwa gwiazda reprezentacji narodowej i samej „Dumy Katalonii”.

W niedawnej rozmowie z „Super Expressem”, Ewa Pajor opowiedziała o tym, kto był jej wzorem do naśladowania. Polka nie ukrywała zachwytów nad występami Roberta Lewandowskiego, ale prawdziwym idolem był ktoś zupełnie inny. Pajor przyznała, że jest to Cristiano Ronaldo.

Moim idolem jest Cristiano Ronaldo, bo to jego pierwszego zobaczyłam w telewizji. Jest moim wzorem do naśladowania, ale to, co robi Robert przez całą karierę… I to przecież jeszcze nie koniec. Również jest dla mnie wielką inspiracją i wzorem, bo jest niesamowitym piłkarzem i mogę się od niego wiele uczyć – powiedziała Pajor.

Napastniczka Barcelony przyznała, że podchodzi do futbolu analitycznie i z każdej sytuacji szuka okazji do wyciągnięcia wniosków. To pozwala jej stać się lepszą z tygodnia na tydzień.

- Kiedy zaczynałam grać w piłkę, wzorowałam się na Ronaldo. Później też na Robercie, ale nie tylko. Kocham oglądać mecze i lubię wyciągnąć sobie coś z różnych sytuacji. Najczęściej właśnie od tej dwójki - dodała.

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Następne pytanie